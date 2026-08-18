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Resumen

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Las estelas de condensación son nubes que se forman cuando el vapor de agua de los motores se condensa alrededor de partículas de hollín y, en determinadas condiciones atmosféricas, pueden contribuir al calentamiento global. (Foto de Silas Stein / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Las estelas de condensación son nubes que se forman cuando el vapor de agua de los motores se condensa alrededor de partículas de hollín y, en determinadas condiciones atmosféricas, pueden contribuir al calentamiento global. (Foto de Silas Stein / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ SILAS STEIN
Por Agencia EFE

Un consorcio liderado por Google probará durante 30 meses en el Atlántico Norte un sistema para evitar las estelas de condensación, responsables de aproximadamente un tercio del impacto climático de la aviación, según explicaron sus promotores durante una mesa redonda este lunes.

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