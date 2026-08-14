Estas estafas representan una evolución de los tradicionales fraudes sentimentales.
Estas estafas representan una evolución de los tradicionales fraudes sentimentales.
/ Difusión
Por Redacción EC

En el Perú, los delitos informáticos siguen en aumento. Según la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú, hasta mayo de 2026 se contabilizaron 21.000 denuncias por delitos informáticos. Frente a este panorama, el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) también alertó sobre el incremento de las llamadas “estafas de amor”, una modalidad en la que los delincuentes establecen vínculos afectivos con sus objetivos para obtener recursos económicos o información personal.

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