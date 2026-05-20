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Resumen

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El efecto de los deepfakes no es solo inmediato. Con el tiempo, generan un hábito: dejar de cuestionar.
El efecto de los deepfakes no es solo inmediato. Con el tiempo, generan un hábito: dejar de cuestionar.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

El constante debate sobre el uso de celulares en adolescentes suele centrarse en cuántas horas pasan frente a la pantalla. Sin embargo, ese enfoque no es suficiente, ya que hoy el problema es más complejo: los chicos no solo consumen más contenido, sino que están expuestos a materiales creados con inteligencia artificial que pueden distorsionar su percepción de la realidad.

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