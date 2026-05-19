Resumen

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Google tiene un sistema de alerta de sismo que funciona en todo el mundo.
Google tiene un sistema de alerta de sismo que funciona en todo el mundo.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 6.1 ocurrido este lunes en Ica remeció también Lima y otras regiones del país, provocando que muchas personas recibieran una alerta automática en sus celulares Android incluso antes de percibir el movimiento. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 12:57 p.m., tuvo una profundidad de 81 kilómetros y su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica. La intensidad alcanzó el nivel VII en Ica.

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