Un sismo de magnitud 6.1 ocurrido este lunes en Ica remeció también Lima y otras regiones del país, provocando que muchas personas recibieran una alerta automática en sus celulares Android incluso antes de percibir el movimiento. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 12:57 p.m., tuvo una profundidad de 81 kilómetros y su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica. La intensidad alcanzó el nivel VII en Ica.

La notificación corresponde al sistema Android Earthquake Alerts, una herramienta gratuita de Google que detecta temblores en tiempo real y envía avisos automáticos a los usuarios.

El sistema funciona de dos maneras. En Estados Unidos, Google utiliza datos de ShakeAlert, una red de más de 1.600 sensores sísmicos distribuidos en distintos estados. Sin embargo, en gran parte del mundo —incluido Perú— la detección se basa en el crowdsourcing: aprovechar los sensores de movimiento integrados en millones de teléfonos Android.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026,12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81 km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/rEFyVYLCu4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

Cada smartphone Android cuenta con un acelerómetro, un pequeño sensor capaz de detectar vibraciones y cambios bruscos de movimiento. Cuando varios teléfonos registran simultáneamente señales compatibles con un terremoto, la información se envía de manera anónima a los servidores de Google, donde algoritmos analizan la posible magnitud y ubicación del sismo.

Google explica que el sistema usa más de 2.000 millones de teléfonos Android como si fueran una gigantesca red de “minisismógrafos”. Gracias a ello, puede detectar terremotos en regiones donde no existen suficientes estaciones sísmicas tradicionales.

Las alertas se dividen en dos tipos. La primera es la “alerta de peligro”, que aparece cuando se espera un movimiento moderado y permite al usuario revisar información adicional. La segunda es la “alerta para tomar medidas”, mucho más invasiva: ocupa toda la pantalla, emite un sonido fuerte incluso si el celular está en silencio y recomienda buscar protección inmediata.

Según explica Google, el sistema solo envía alertas para sismos estimados de magnitud 4,5 o superior. Además, las primeras estimaciones pueden variar respecto a los datos oficiales de entidades como el IGP, ya que el cálculo inicial se realiza en apenas segundos y luego se ajusta conforme llegan más datos.

Estas alertas suelen estar activadas por defecto en la mayoría de celulares Android modernos. Para verificarlo, los usuarios deben ingresar a Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de terremotos. En algunos equipos, la ruta puede variar ligeramente dependiendo de la marca y la versión de Android.

Eso sí, Google aclara que el sistema no predice terremotos. Lo que hace es detectar rápidamente las primeras ondas sísmicas y enviar un aviso antes de que lleguen las ondas más destructivas a otras zonas. En algunos casos, esto puede otorgar apenas unos segundos de anticipación, tiempo suficiente para alejarse de ventanas, detener un vehículo o ponerse a salvo.