El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3.4 en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, durante la noche del viernes 14 de agosto. El evento fue registrado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y sin que se hayan registrados daños producto del fenómeno, según fuentes oficiales hasta el momento.

Según el reporte oficial, el temblor se produjo exactamente a las 23:42:39 horas del viernes. El epicentro se localizó a 22 kilómetros al suroeste de Chilca, con una profundidad de 47 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Las autoridades indicaron que el sismo alcanzó una intensidad máxima de nivel III, lo cual es percibido por personas en edificios pero generalmente no causa daños.

El IGP resalta que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que la vigilancia técnica es fundamental para la gestión de riesgos. La identificación precisa de los epicentros permite a los organismos de defensa civil evaluar posibles impactos en la infraestructura y la seguridad de manera inmediata.

Además del evento en la costa de Lima, se ha registrado una serie de movimientos telúricos en la zona central del país durante las últimas horas. Esta actividad incluyó tres sismos significativos que fueron registrados por el IGP.

La secuencia comenzó poco antes de la medianoche del 14 de agosto y continuó con eventos sucesivos hasta la madrugada del día siguiente.

El primero de estos movimientos alcanzó una magnitud de 4.0 y se registró a las 23:07:04 horas del 14 de agosto. Aunque el epicentro se ubicó en la región vecina de Huancavelica, 35 kilómetros al sur de Lircay, su ocurrencia marcó el inicio de la actividad sísmica reportada en el sector central. Este evento presentó una profundidad de 91 kilómetros y una intensidad de grado III en la zona epicentral.

Sismos en Junín

Posteriormente, la región Junín registró dos réplicas asociadas a la actividad sísmica en la zona central. La primera de ellas ocurrió a las 00:11:24 horas del 15 de agosto con una magnitud de 3.5. El epicentro se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, con una profundidad focal de 11 kilómetros e intensidad III en dicha localidad.

Finalmente, a las 04:54:30 horas, se produjo un tercer sismo en la misma zona de Junín, alcanzando una magnitud de 3.3. Este evento se situó a 11 kilómetros al noroeste de Huasicancha y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El IGP reportó que la intensidad percibida fue de grado II, cerrando así una jornada de constante vigilancia técnica en el centro del país.