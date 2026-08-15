Sismos en Lima y en Huancavelica, así como réplicas en Junín, se registraron en pocas horas. (IGP)
Sismos en Lima y en Huancavelica, así como réplicas en Junín, se registraron en pocas horas. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3.4 en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, durante la noche del viernes 14 de agosto. El evento fue registrado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y sin que se hayan registrados daños producto del fenómeno, según fuentes oficiales hasta el momento.

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