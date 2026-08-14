Este viernes 14 de agosto, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) emitió una alerta de tsunami a los teléfonos celulares de usuarios en todo el Perú. La notificación fue enviada minutos después (3:06 p. m.) como parte del Simulacro Nacional Multipeligro organizado por Defensa Civil.

“Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones. Evacua hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades” señala el aviso.

La presidenta Keiko Fujimori se reunió con autoridades para realizar el balance del simulacro. Foto: Captura TV Perú.

¿Cómo funciona la alerta Sismate?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) es una herramienta implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para enviar avisos masivos a teléfonos móviles ante situaciones de riesgo inminente.

Su objetivo es avisar de manera rápida a la población frente a emergencias como sismos, tsunamis, lluvias intensas, huaicos u otros desastres. La tecnología usada es la Cell Broadcast, que permite enviar mensajes simultáneos a todos los equipos compatibles dentro de una zona determinada, sin necesidad de números específicos.

Cifras de fallecidos y heridos a nivel nacional

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó el balance final del Simulacro Nacional Multipeligro. Fujimori comentó que, de ocurrir un terremoto de 8.8 magnitud las cifras sería: 10,926 fallecidos, 165,160 lesionados, 2′199,818 damnificados y 3′896,967 afectados. Además, 1,345 centros de salud afectados, 4,173 aulas afectadas y 555,8599 viviendas destruidas.

“Ese es un panorama desolador. Mi primera recomendación es siempre estar listos. Un sismo, un terremoto nunca avisa, pero creo que es fundamental como han recomendado tener una mochila con las cosas básicas y en los colegios saber exactamente qué hacer en caso ocurriera un sismo”, comentó.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que, si se habría registrado un sismo de una magnitud superior a 8 en Lima, habrían fallecido 8.181 personas y otras 139 mil 434 habrían resultado heridas.