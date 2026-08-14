Cabe señalar que el SISMATE no reemplaza otros mecanismos de alerta, sino que los complementa dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Foto: GEC
Cabe señalar que el SISMATE no reemplaza otros mecanismos de alerta, sino que los complementa dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Foto: GEC
Por Redacción EC

Este viernes 14 de agosto, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) emitió una alerta de tsunami a los teléfonos celulares de usuarios en todo el Perú. La notificación fue enviada minutos después (3:06 p. m.) como parte del Simulacro Nacional Multipeligro organizado por Defensa Civil.

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