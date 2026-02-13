Alerta Sismate ante tsunami: aviso fue enviado a usuarios durante simulacro

Este jueves 13 de febrero, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) emitió una alerta de tsunami a los teléfonos celulares de usuarios en todo el Perú. La notificación fue enviada a las 12 del mediodía como parte de un simulacro organizado por Defensa Civil.

“Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones. Evacua hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades” señala el aviso.

¿Cómo funciona la alerta Sismate?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) es una herramienta implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para enviar avisos masivos a teléfonos móviles ante situaciones de riesgo inminente.

La activación de una alerta se realiza solo a solicitud de las autoridades competentes, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que evalúa la magnitud del evento y determina si corresponde emitir el mensaje.

En casos de sismos y tsunamis, también intervienen entidades técnicas como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que brindan la información científica para sustentar la alerta.

Marina advierte oleajes anómalos y posible cierre de puertos en el sur del país. (Foto: Andina)

¿Cuál es el objetivo de la alerta Sismate?

Su objetivo es avisar de manera rápida a la población frente a emergencias como sismos, tsunamis, lluvias intensas, huaicos u otros desastres. La tecnología usada es la Cell Broadcast, que permite enviar mensajes simultáneos a todos los equipos compatibles dentro de una zona determinada, sin necesidad de números específicos.

Cabe señalar que el Sismate no reemplaza otros mecanismos de alerta, sino que los complementa dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Su eficacia va de la mano con la infraestructura tecnológica y la preparación ciudadana para reaccionar adecuadamente.