Incendio de gran magnitud en Huachipa se originó en almacén clandestino, confirma alcaldesa

Un incendio de grandes proporciones se produjo la mañana de este jueves en Santa María de Huachipa, en la intersección de las avenidas Los Tucanes y Los Canarios. La emergencia fue reportada alrededor de las 10:00 a.m. y generó el despliegue de más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La alcaldesa Jacqueline Cartolín informó que el fuego se inició en un local que operaba sin autorización. Según precisó, el inmueble no contaba con licencia de funcionamiento ni con permiso de Defensa Civil.

Incendio de grandes proporciones consume un almacén en Huachipa | Captura de video de Canal N

En declaraciones a Canal N, explicó las limitaciones para intervenir este tipo de predios: “Es un local que ha estado cerrado, no puedes intervenir las viviendas acá en el club, son viviendas de 2000, 3000, 5000 metros, no puedes ingresar. Nosotros vamos con fiscalización cuando hay una actividad”.

La autoridad edil remarcó que el espacio no tenía permisos municipales y cuestionó que se le atribuya formalmente la condición de almacén. “No es un almacén, no tiene permiso, no tiene licencia, los vecinos por su molestia pueden venir y decir sí es un almacén”, sostuvo.

Asimismo, añadió: “Es un local clandestino que lamentablemente los malos vecinos van y alquilan”.

Bomberos trabajan para controlar el incendio en un almacén clandestino de Huachipa | Foto: @cgbvpoficial

Durante las labores de control se registraron explosiones continuas debido a la presencia de aerosoles y otros productos presurizados almacenados en el interior. Los envases estallaban al contacto con el fuego, lo que incrementó el riesgo para el personal de emergencia.

De acuerdo con información de los bomberos, más de 20 unidades acudieron al lugar para contener el siniestro. La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este informó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas mortales.