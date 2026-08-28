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Resumen

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La tragedia ocurrida recientemente en Nepal vuelve a poner la mirada sobre un peligro que también existe en el Perú, los eventos asociados al retroceso de los glaciares y a las lagunas que se forman en las montañas. Una evaluación elaborada por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) identificó 528 lagunas glaciares con algún nivel de riesgo de desborde, equivalente al 6% de todas las lagunas glaciares del país.

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