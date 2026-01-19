Al menos 12 personas han perdido la vida como consecuencia de los huaicos y deslizamientos de tierra registrados en diversas regiones del país, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo, durante una entrevista en América Noticias. Las víctimas mortales se reportaron en localidades como Songos, Caravelí y Perené, siendo esta última una de las jurisdicciones más afectadas por la intensidad de las precipitaciones.

De acuerdo con el balance oficial, la actual temporada de lluvias también ha dejado entre 350 y 400 personas damnificadas, quienes perdieron sus viviendas o bienes materiales a causa de los deslizamientos y desbordes. A ello se suma el bloqueo de carreteras principales, situación que viene complicando el traslado de ayuda humanitaria y la atención oportuna a las poblaciones afectadas.

Lluvias intensas provocan huaicos mortales y activan emergencia en cientos de distritos. (Foto: Andina)

Frente a este escenario, el Gobierno declaró en emergencia a 525 distritos ante el peligro inminente por lluvias intensas y desbordes de ríos. Esta medida alcanza a diversas regiones de la costa y la sierra, como Lima, Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Moquegua, donde las precipitaciones continúan generando riesgos para la población.

La declaratoria de emergencia permite que los gobiernos locales y regionales adopten acciones inmediatas de rehabilitación, prevención y protección, con el objetivo de reducir los impactos de los fenómenos naturales. Además, las lluvias vienen afectando actividades productivas, principalmente la ganadería y la agricultura en zonas altas de regiones como Cajamarca, Tacna, Arequipa y Huancavelica, donde se mantienen alertas ante posibles daños mayores.

Huaicos y deslizamientos dejan al menos 12 muertos y cientos de damnificados en el país. (Foto: Andina)

Luis Arroyo precisó que, por el momento, no existen indicios suficientes para confirmar la presencia del fenómeno El Niño. Sin embargo, remarcó que la ausencia de este evento climático no significa una reducción del riesgo, ya que las lluvias estacionales continúan siendo intensas y persistentes en varias zonas del país.

El titular de Indeci enfatizó que las acciones de prevención y monitoreo se mantendrán activas en los distritos declarados en emergencia y subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos frente a la continuidad de los huaicos y deslizamientos.

VIDEO RECOMENDADO