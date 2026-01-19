Doce muertos y 525 distritos bajo emergencia por lluvias, informa Indeci. (Foto: Andina)
Doce muertos y 525 distritos bajo emergencia por lluvias, informa Indeci. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Al menos 12 personas han perdido la vida como consecuencia de los registrados en diversas regiones del país, informó el jefe del , Luis Arroyo, durante una entrevista en América Noticias. Las víctimas mortales se reportaron en localidades como Songos, Caravelí y Perené, siendo esta última una de las jurisdicciones más afectadas por la intensidad de las precipitaciones.

LEE: Senamhi: Loreto tendrá días soleados y lluvias moderadas, pero ríos continúan en ascenso

De acuerdo con el balance oficial, la actual temporada de lluvias también ha dejado entre 350 y 400 personas damnificadas, quienes perdieron sus viviendas o bienes materiales a causa de los deslizamientos y desbordes. A ello se suma el , situación que viene complicando el traslado de ayuda humanitaria y la atención oportuna a las poblaciones afectadas.

Lluvias intensas provocan huaicos mortales y activan emergencia en cientos de distritos. (Foto: Andina)
Lluvias intensas provocan huaicos mortales y activan emergencia en cientos de distritos. (Foto: Andina)

Frente a este escenario, el ante el peligro inminente por lluvias intensas y desbordes de ríos. Esta medida alcanza a diversas regiones de la costa y la sierra, como Lima, Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Moquegua, donde las precipitaciones continúan generando riesgos para la población.

La declaratoria de emergencia permite que los gobiernos locales y regionales adopten acciones inmediatas de rehabilitación, prevención y protección, con el objetivo de reducir los impactos de los fenómenos naturales. Además, las lluvias vienen afectando actividades productivas, principalmente la ganadería y la agricultura en zonas altas de regiones como Cajamarca, Tacna, Arequipa y Huancavelica, donde se mantienen alertas ante posibles daños mayores.

Huaicos y deslizamientos dejan al menos 12 muertos y cientos de damnificados en el país. (Foto: Andina)
Huaicos y deslizamientos dejan al menos 12 muertos y cientos de damnificados en el país. (Foto: Andina)

Luis Arroyo precisó que, por el momento, no existen indicios suficientes para confirmar la presencia del . Sin embargo, remarcó que la ausencia de este evento climático no significa una reducción del riesgo, ya que las lluvias estacionales continúan siendo intensas y persistentes en varias zonas del país.

MÁS: Armonía 10: Fiscalía realiza diligencias urgentes tras ataque extorsivo contra bus

El titular de Indeci enfatizó que las acciones de prevención y monitoreo se mantendrán activas en los distritos declarados en emergencia y subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos frente a la continuidad de los huaicos y deslizamientos.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC