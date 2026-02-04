Escuchar
(2 min)
Fuertes lluvias causan graves daños en Quellouno, Echarate y Livitaca. (Foto: Andina)

Fuertes lluvias causan graves daños en Quellouno, Echarate y Livitaca. (Foto: Andina)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fuertes lluvias causan graves daños en Quellouno, Echarate y Livitaca. (Foto: Andina)
Fuertes lluvias causan graves daños en Quellouno, Echarate y Livitaca. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las lluvias intensas que se registran en la región Cusco provocaron una nueva emergencia en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, donde las fuertes precipitaciones ocasionaron huaicos, deslizamientos y el desborde de ríos que inundaron viviendas, terrenos de cultivo e interrumpieron importantes vías de comunicación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Huaicos y desbordes afectan viviendas y cultivos en provincias de Cusco
Cusco

Huaicos y desbordes afectan viviendas y cultivos en provincias de Cusco

Cusco: colapsa puente colonial de Pitumarca y desaparece en el río por crecida del caudal
Cusco

Cusco: colapsa puente colonial de Pitumarca y desaparece en el río por crecida del caudal

Reanudan servicio ferroviario en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica tras huaico
Cusco

Reanudan servicio ferroviario en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica tras huaico

Cusco: Ríos Vilcanota, Mapacho y Salcca aumentan su caudal por intensas lluvias
Perú

Cusco: Ríos Vilcanota, Mapacho y Salcca aumentan su caudal por intensas lluvias