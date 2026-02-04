Huaicos y desbordes afectan viviendas y cultivos en provincias de Cusco

Las lluvias intensas que se registran en la región Cusco provocaron una nueva emergencia en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, donde las fuertes precipitaciones ocasionaron huaicos, deslizamientos y el desborde de ríos que inundaron viviendas, terrenos de cultivo e interrumpieron importantes vías de comunicación.
Las lluvias intensas que se registran en la región Cusco provocaron una nueva emergencia en el distrito de Quellouno, provincia de La Convención, donde las fuertes precipitaciones ocasionaron huaicos, deslizamientos y el desborde de ríos que inundaron viviendas, terrenos de cultivo e interrumpieron importantes vías de comunicación.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) Cusco, las cuencas Lacco Llavero, Chapo y Chirumbia se desbordaron, siendo esta última la que alcanzó un mayor nivel, ingresando a campos de cultivo y viviendas del sector Puerto Carmen, lo que dejó a varias familias afectadas y damnificadas.
La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Quellouno informó que, pese a la magnitud del evento, no se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas. No obstante, el desborde afectó cultivos de cacao, yuca, café, maíz y plátano, además de bienes muebles como artefactos, que los pobladores intentaron rescatar.
Asimismo, el tránsito vehicular permanece interrumpido en la vía Quellouno–Cochayoc–Tintinikiato. En la quebrada del Chapo, un camión quedó atrapado entre lodo y piedras, mientras transportistas intentaban retirar los escombros con herramientas, pese al riesgo existente.
En el distrito de Echarate también se reportaron emergencias debido a un nuevo huaico y deslizamientos de tierra y roca que restringieron el tránsito en la vía nacional Quillabamba–Echarate. En el centro poblado de Palma Real, riachuelos activados por las lluvias arrastraron escombros e irrumpieron la carretera nacional.
Ante esta situación, se desplegó maquinaria pesada para rehabilitar el tránsito, mientras que las autoridades municipales continúan trabajos en puntos críticos como Koribeni, Palosantuyoc, Yomentoato Talancato, Sanganato, Chacanares, Ivanqui, Palma Real, Alto Kamankiriato, la zonal Ivochote y Yomentoni, en la zonal Kiteni.
En tanto, el Indeci informó que en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, las lluvias intensas también causaron afectación a viviendas y medios de vida. Frente a estas emergencias, las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad vienen realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), en coordinación con autoridades locales y agencias agrarias, para atender los daños ocasionados a la producción agrícola.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más