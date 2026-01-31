Enfen ratifica vigilancia ante posible desarrollo de El Niño costero

Escuchar
(2 min)
Enfen advierte posible El Niño débil desde marzo y mantiene alerta en Vigilancia. (Foto: Andina)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que se mantiene en estado de “Vigilancia” el sistema de alerta ante la posible ocurrencia de este evento en el Perú y ratificó que, de desarrollarse, tendría una magnitud débil. Así lo señala el Comunicado Oficial N.° 2-2026, publicado el 30 de enero.

