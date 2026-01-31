Enfen ratifica vigilancia ante posible desarrollo de El Niño costero

La comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que se mantiene en estado de “Vigilancia” el sistema de alerta ante la posible ocurrencia de este evento en el Perú y ratificó que, de desarrollarse, tendría una magnitud débil. Así lo señala el Comunicado Oficial N.° 2-2026, publicado el 30 de enero.

De acuerdo con el Enfen, las condiciones cálidas débiles son más probables a partir de marzo de 2026 y podrían persistir, al menos, hasta octubre del mismo año, lo que configuraría un posible evento El Niño costero de magnitud débil. En tanto, en el Pacífico central, específicamente en la región Niño 3.4, la condición neutra continuaría hasta mayo.

Prevén lluvias sobre lo normal en la costa norte por posible Niño débil. (Foto: Andina)

El informe precisa que, desde junio y al menos hasta octubre de 2026, las condiciones cálidas débiles serían las más probables también en el Pacífico central, escenario que permitiría el desarrollo de El Niño en esa zona oceánica.

En cuanto al panorama de lluvias, el Enfen prevé que durante el trimestre febrero-abril de 2026 se registren precipitaciones entre normales y sobre lo normal en la costa norte, especialmente en marzo y abril. No se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas del aire por encima de los rangos habituales.

Respecto al comportamiento de los ríos, el pronóstico hidrológico indica que predominarán caudales en el rango normal a sobre lo normal, con énfasis en los ríos Tumbes y Chira, donde se espera un incremento más marcado en abril.

Condiciones cálidas débiles podrían extenderse hasta octubre de 2026. (Foto: Andina)

En el ámbito pesquero, el Enfen proyecta que los indicadores reproductivos de la anchoveta muestren un incremento en sus procesos de maduración gonadal en las próximas semanas, conforme a la temporada. Asimismo, se prevé la continuidad de la disponibilidad de jurel principalmente en el sur, de bonito dentro de las 60 millas náuticas y una ampliación de la distribución del perico frente al litoral peruano.

Finalmente, la comisión multisectorial recomendó a las autoridades y tomadores de decisiones adoptar medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, además de dar seguimiento permanente a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales. El Enfen continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas, y anunció que su próximo comunicado oficial ordinario será publicado el viernes 13 de febrero de 2026.

