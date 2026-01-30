Minsa inaugura primer tomógrafo simulador con inteligencia artificial de Latinoamérica 

El Ministerio de Salud puso en marcha el primer tomógrafo simulador con inteligencia artificial de Latinoamérica, un moderno equipo de alta tecnología que busca fortalecer significativamente la atención de los pacientes oncológicos del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Este equipo permite obtener imágenes mucho más nítidas y precisas, facilitando la identificación exacta de tumores y una mejor planificación de los tratamientos de radioterapia, lo que se traduce en diagnósticos más precisos, rápidos y una atención más segura y humana para los pacientes con cáncer.

Durante la ceremonia, el titular del Ministerio de Salud, Luis Quiroz, destacó: “Este tomógrafo simulador con inteligencia artificial, es el único en Latinoamérica. Coloca al INEN a la vanguardia de la atención oncológica y contribuirá de manera decisiva a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”.

Este moderno equipamiento fue adquirido gracias a la donación testamentaria de la señora Bruna Adela Casassa Bacigalupo, cuyo valioso aporte al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hoy se materializa en tecnología de última generación puesta al servicio de la vida, la esperanza y el bienestar de miles de peruanos.

Quiroz Avilés, detalló que el tomógrafo está valorado en 2 millones de dólares, donados por la paciente, un acto que refleja la solidaridad a promover en nuestro país.