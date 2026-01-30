Escuchar
(2 min)
Este equipo permite obtener imágenes mucho más nítidas y precisas.

Este equipo permite obtener imágenes mucho más nítidas y precisas.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este equipo permite obtener imágenes mucho más nítidas y precisas.
Este equipo permite obtener imágenes mucho más nítidas y precisas.
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud puso en marcha el primer tomógrafo simulador con inteligencia artificial de Latinoamérica, un moderno equipo de alta tecnología que busca fortalecer significativamente la atención de los pacientes oncológicos del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Minsa inaugura primer tomógrafo simulador con inteligencia artificial de Latinoamérica 
Perú

Minsa inaugura primer tomógrafo simulador con inteligencia artificial de Latinoamérica 

Último temblor en Perú hoy, 30 de enero: Sismos vía IGP, lugar y magnitud
Perú

Último temblor en Perú hoy, 30 de enero: Sismos vía IGP, lugar y magnitud

Niño herido por pirotécnicos recupera su mano tras complejo procedimiento en HEP
Perú

Niño herido por pirotécnicos recupera su mano tras complejo procedimiento en HEP

INPE: reo es hallado muerto dentro de su celda en penal de Challapalca
Tacna

INPE: reo es hallado muerto dentro de su celda en penal de Challapalca