Resumen

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Claudio Madrid Ayzanoa necesita tratamiento contra las lesiones que tiene en el hígado, páncreas y vesícula. Foto: Andina.
Claudio Madrid Ayzanoa necesita tratamiento contra las lesiones que tiene en el hígado, páncreas y vesícula. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Un paciente de 74 años, identificado como Claudio Madrid Ayzanoa, internado en Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, no puede realizarse tres tomografías necesarias para recibir tratamiento debido a que el tomógrafo se encuentra inoperativo. Así lo detalló su hija, Marlene Madrid en el rotafono de RPP.

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