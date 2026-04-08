Resumen
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Un paciente de 74 años, identificado como Claudio Madrid Ayzanoa, internado en Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, no puede realizarse tres tomografías necesarias para recibir tratamiento debido a que el tomógrafo se encuentra inoperativo. Así lo detalló su hija, Marlene Madrid en el rotafono de RPP.
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