Un paciente de 74 años, identificado como Claudio Madrid Ayzanoa, internado en Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, no puede realizarse tres tomografías necesarias para recibir tratamiento debido a que el tomógrafo se encuentra inoperativo. Así lo detalló su hija, Marlene Madrid en el rotafono de RPP.

De acuerdo a Marlene, su padre fue internado en el hospital Sabogal desde el 3 de abril, y lleva cinco días a la espera de que se le practique las tomografías necesarias para un buen diagnóstico.

Claudio Madrid es un paciente que presenta lesiones en el hígado, páncreas y vesícula, y necesita recibir un tratamiento a sus enfermedades.

De acuerdo a la declaraciones recogidas, Marlene ha solicitado a los funcionarios del Sabogal el traslado de su padre a una clínica que pueda realizar las tomografías que requiere.

Sin embargo, los trámites se habrían retrasado por el feriado largo de Semana Santa. “Se ha ordenado una tomografía, pero se demoran mucho en esta gestión y los días siguen pasando. Primero nos dicen que la cita sería esta semana, y que estemos atentos, luego nos dicen que puede demorar semanas”, relató.

EsSalud adquiere moderno equipo para la atención de pacientes cardíacos en el hospital Sabogal.

“Nuestra preocupación es que cada día que pase mi papá no reciba un tratamiento sobre las dolencias que tiene y termine en algo peor. Cada día que pasa sin un diagnóstico mi padre se va poniendo más amarillo y el daño hepático y páncreas sigue avanzando”, agregó la denunciante.