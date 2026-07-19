Dos buses interprovinciales fueron atacados a balazos en Puente Piedra. Un conductor resultó herido. (Foto: GEC)
Dos buses interprovinciales fueron atacados a balazos en Puente Piedra. Un conductor resultó herido. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (COTRAP APOIP) expresó su total rechazo e indignación ante la creciente ola de violencia criminal que viene atacando al transporte formal y pone en grave riesgo la vida de conductores, trabajadores y pasajeros.

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