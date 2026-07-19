Dos buses de transporte interprovincial fueron atacados a balazos este domingo 19 de julio en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra. Como consecuencia de uno de los atentados, el chofer de un ómnibus resultó herido.
Dos buses de transporte interprovincial fueron atacados a balazos este domingo 19 de julio en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra. Como consecuencia de uno de los atentados, el chofer de un ómnibus resultó herido.
Las autoridades investigan si ambos hechos estarían relacionados con un nuevo caso de extorsión contra empresas de transporte.
Los vehículos atacados pertenecen a la empresa Cruz del Sur y transitaban por la Panamericana Norte, uno de ellos fue alcanzado por varios disparos a la altura del cementerio de Puente Piedra. Producto del ataque, el conductor de la unidad sufrió heridas y recibió atención tras el atentado.