Extorsionadores atacan a balazos dos buses de transporte interprovincial en el km 30 de la panamericana norte - Puente Piedra. Fotos: César.grados@photo.gec
Extorsionadores atacan a balazos dos buses de transporte interprovincial en el km 30 de la panamericana norte - Puente Piedra. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Dos buses de transporte interprovincial fueron atacados a balazos este domingo 19 de julio en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra. Como consecuencia de uno de los atentados, el chofer de un ómnibus resultó herido.

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