Dos buses de transporte interprovincial fueron atacados a balazos este domingo 19 de julio en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra. Como consecuencia de uno de los atentados, el chofer de un ómnibus resultó herido.

Las autoridades investigan si ambos hechos estarían relacionados con un nuevo caso de extorsión contra empresas de transporte.

Extorsionadores atacan a balazos dos buses de transporte interprovincial en el km 30 de la panamericana norte - Puente Piedra. Fotos: César.grados@photo.gec

Los vehículos atacados pertenecen a la empresa Cruz del Sur y transitaban por la Panamericana Norte, uno de ellos fue alcanzado por varios disparos a la altura del cementerio de Puente Piedra. Producto del ataque, el conductor de la unidad sufrió heridas y recibió atención tras el atentado.

Otro bus de Cruz del Norte también fue baleado

Pocos kilómetros antes del primer ataque, otro ómnibus de la empresa Cruz del Norte, que cubría la ruta Lima–Chimbote, también fue blanco de disparos mientras circulaba por la misma vía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas en este segundo ataque.

Extorsionadores atacan a balazos dos buses de transporte interprovincial en el km 30 de la panamericana norte - Puente Piedra. Fotos: César.grados@photo.gec

Investigan un posible caso de extorsión

De acuerdo con la información preliminar, los ataques habrían sido perpetrados por presuntos extorsionadores.

La Policía ya inició las investigaciones para determinar si ambos atentados fueron coordinados y dar con la identidad de los responsables.