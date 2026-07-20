En un contexto en el que el Perú afronta importantes desafíos sociales y políticos, representantes de 20 organizaciones y comunidades de fe volverán a reunirse para enviar un mensaje de unidad al país durante la sexta edición de “Oramos por el Perú”, la ceremonia interreligiosa organizada por el Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz como parte de las celebraciones oficiales por Fiestas Patrias.

El encuentro se realizará el próximo martes 21 de julio, a las 7:00 p. m., en la Catedral Anglicana del Buen Pastor, y congregará a líderes de las principales tradiciones de fe presentes en el país, además de autoridades del Estado, miembros del cuerpo diplomático y distinguidas personalidades. Tradicionalmente, el evento ha contado con la presencia del presidente de la República.

Con el lema “Un país unido en la fe y la esperanza”, esta sexta edición busca reafirmar que, más allá de las diferencias de credo, existen valores compartidos capaces de fortalecer la convivencia, promover el diálogo y renovar el compromiso con el bienestar de todos los peruanos.

La ceremonia se iniciará con una reflexión de Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente del Consejo Interreligioso del Perú, para luego dar paso a dos momentos centrales de oración dedicados a la unidad y la esperanza. Durante la jornada, representantes de las distintas organizaciones religiosas elevarán plegarias por la familia, la nación, la democracia, la justicia, la protección de la infancia, los pueblos indígenas, la seguridad, entre otras intenciones que reflejan las principales preocupaciones de la sociedad peruana.

La ceremonia también contará con la participación de la Coral Interreligiosa del Perú, integrada por miembros de diversas comunidades de fe, cuyas interpretaciones acompañarán los distintos momentos del encuentro como símbolo de fraternidad, diálogo y esperanza.

Participarán representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad Judía del Perú, la Asociación Islámica del Perú, la Comunidad Bahá’í, la Comunidad Budista Soto Zen, la iglesia Adventista del Séptimo Día, Luterana, Metodista, Presbiteriana y Ortodoxa Griega, así como organizaciones interreligiosas, comunidades indígenas, redes juveniles y otras congregaciones de fe y espiritualidad comprometidas con la construcción de una cultura de paz.

Desde su primera edición, “Oramos por el Perú” se ha consolidado como el principal encuentro interreligioso del país, demostrando que el diálogo entre las distintas expresiones de fe puede convertirse en un puente para promover la paz, la reconciliación y la esperanza en beneficio de todos los peruanos.

SOBRE EL AUTOR