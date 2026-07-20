El encuentro se realizará el próximo martes 21 de julio, a las 7:00 p. m., en la Catedral Anglicana del Buen Pastor | Foto: Difusión
El encuentro se realizará el próximo martes 21 de julio, a las 7:00 p. m., en la Catedral Anglicana del Buen Pastor | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En un contexto en el que el Perú afronta importantes desafíos sociales y políticos, representantes de 20 organizaciones y comunidades de fe volverán a reunirse para enviar un mensaje de unidad al país durante la sexta edición de “Oramos por el Perú”, la ceremonia interreligiosa organizada por el Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz como parte de las celebraciones oficiales por Fiestas Patrias.