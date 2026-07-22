El temblor se sintió en Huarochirí y otros sectores de Lima la mañana del 22 de julio. (IGP)
El temblor se sintió en Huarochirí y otros sectores de Lima la mañana del 22 de julio. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un temblor en Lima de magnitud 4.1 en Huarochirí a las 07:25 horas del 22 de julio, a pocos días de movimientos telúricos que han dejado fallecidos en Junín.

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