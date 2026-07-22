El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un temblor en Lima de magnitud 4.1 en Huarochirí a las 07:25 horas del 22 de julio, a pocos días de movimientos telúricos que han dejado fallecidos en Junín.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro a dos kilómetros al sureste de Ricardo Palma. El foco sísmico presentó una profundidad de 101 kilómetros, categorizándose como un movimiento de profundidad intermedia. Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -11.94 grados de latitud y -76.64 grados de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0484

Fecha y Hora Local: 22/07/2026,07:25:57

Magnitud: 4.1

Profundidad: 101 km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.64

Intensidad: III Ricardo Palma

Referencia: 2 km al SE de Ricardo Palma, Huarochirí - Limahttps://t.co/GJ3ztNCBjl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 22, 2026

En Huarochirí, la intensidad alcanzó grado III en Ricardo Palma. El movimiento no ocasionó daños materiales ni víctimas según los reportes regionales preliminares o que hayan sido confirmados por autoridades locales.

Este movimiento telúrico se suma a la lista de temblores en Lima y que se han registrado en otras regiones en los últimos días, como Áncash donde se ubicó un sismo de 5 grados, o en Ica y Junín, y que han sido reportados oficialmente por el IGP.

Actividad sísmica en Huarochirí y balance de daños en Junín

El sismo en Lima coincide con la recuperación en Junín tras el destructivo sismo de magnitud 5.1 del último sábado que afectó cincuenta y dos viviendas de adobe y dejó un saldo al menos cinco fallecidos. Las autoridades confirmaron más de trescientos cincuenta damnificados en distritos como Chongos Bajo y Chupaca.

Siguen las réplicas luego del sismo de 5.1 grados en Chupaca, Junín, del 18 de julio. (IGP)

Las víctimas mortales fueron identificadas como Marino Barreto, Adela Nestares, Hilda Bautista, Jeff Orihuela y Juan Saldivar. Desde entonces, se han detectado seis réplicas de entre 3.4 y 3.7 grados en la provincia de Chupaca. La secuencia responde a la reactivación temporal de la falla Altos del Mantaro.

El IGP recordó que los sismos son impredecibles y exhortó a mantener la calma. Instaron a contar permanentemente con un plan de emergencia y mochila de reserva. Se deben usar canales oficiales para obtener datos precisos sobre la actividad tectónica recurrente en el territorio.