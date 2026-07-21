Con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima exhortó a los conductores a realizar una revisión preventiva de sus vehículos y respetar las normas de tránsito para reducir el riesgo de accidentes durante los desplazamientos por carretera.

Como parte de la campaña “Perú es clave porque maneja responsable”, la entidad recomendó verificar el nivel de aceite, el líquido de frenos y el refrigerante, además de revisar la presión y el estado de las llantas, incluida la de repuesto. Asimismo, aconsejó comprobar el funcionamiento de las luces altas, direccionales, intermitentes y de freno, especialmente para quienes viajarán de noche, así como asegurarse de contar con suficiente combustible y calibrar correctamente los espejos retrovisores.

El SAT también recordó que el Reglamento Nacional de Tránsito prohíbe que los conductores compartan el asiento con sus mascotas mientras manejan. Esta conducta constituye la infracción G36, sancionada con una multa de S/440 y la acumulación de 20 puntos en el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos.

La entidad recomendó que las mascotas viajen en los asientos posteriores del vehículo, sujetas con un arnés compatible con el cinturón de seguridad, a fin de evitar distracciones durante la conducción.

Asimismo, el SAT instó a los conductores a no consumir bebidas alcohólicas antes de conducir y recordó que esta infracción grave puede ser sancionada con multas de hasta S/5.500.

Según el Boletín Estadístico de Siniestralidad Vial 2025 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las principales causas de los accidentes de tránsito son la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, la conducción en estado de ebriedad, la invasión de carril y las maniobras peligrosas.

En ese contexto, el SAT recordó que entre las infracciones vinculadas a estos factores figuran exceder los límites de velocidad (M20), conducir con una concentración de alcohol superior al límite legal y participar en un accidente (M01 y M02), no respetar las señales de tránsito (G57), cambiar de carril sin tomar las precauciones correspondientes (G02) y realizar maniobras peligrosas (G29).

Finalmente, la entidad informó que las multas de tránsito pueden pagarse de forma virtual a través de la plataforma del SAT, así como mediante Yape, Plin y las entidades financieras autorizadas, entre ellas BCP, BBVA, BanBif, Scotiabank, Interbank, Western Union y Caja Metropolitana.