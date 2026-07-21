SAT de Lima exhorta a conductores a revisar sus vehículos antes de viajar por Fiestas Patrias. (Foto: SAT)
SAT de Lima exhorta a conductores a revisar sus vehículos antes de viajar por Fiestas Patrias. (Foto: SAT)
Por Redacción EC

Con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima exhortó a los conductores a realizar una revisión preventiva de sus vehículos y respetar las normas de tránsito para reducir el riesgo de accidentes durante los desplazamientos por carretera.

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