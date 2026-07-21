El coronel PNP Marcial Flores informó que la Policía Nacional mantendrá presencia permanente en la zona. Foto: MML
El coronel PNP Marcial Flores informó que la Policía Nacional mantendrá presencia permanente en la zona. Foto: MML
Por Redacción EC

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron una intervención para liberar pistas y veredas ocupadas de manera indebida, y ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en la zona, en la avenida Guillermo Dansey en el Cercado de Lima.

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