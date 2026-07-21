Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron una intervención para liberar pistas y veredas ocupadas de manera indebida, y ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en la zona, en la avenida Guillermo Dansey en el Cercado de Lima.

Las autoridades informaron que las acciones de control y fiscalización se mantendrán de forma permanente, en el tramo comprendido entre las avenidas Ramón Cárcamo y Alfonso Ugarte.

Desde las primeras horas de este martes 21 de julio, se llevó a cabo este operativo en la zona para retirar mercadería, toldos, módulos y otros elementos instalados de manera informal sobre pistas y veredas.

Además, se liberaron los jirones Huarochirí, Ascope, Pacasmayo, Acomayo y García Villón. Asimismo, inspectores de tránsito y efectivos policiales realizaron acciones de fiscalización contra vehículos estacionados en zonas prohibidas o que obstaculizaban la circulación, aplicando las sanciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.

Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, señaló que, tras finalizar la intervención, se continuará con una supervisión constante para impedir que los espacios públicos vuelvan a ser ocupados.

“Se verificará que solo permanezcan los comercios autorizados, que las galerías no ocupen la vía pública con mercadería, la Gerencia de Movilidad Urbana evitará el estacionamiento indebido y la Policía Nacional, junto con Serenazgo, garantizará la seguridad”, apuntó.

Por su parte, el coronel PNP Marcial Flores informó que la Policía Nacional mantendrá presencia permanente en la zona. “Tenemos aproximadamente 80 efectivos destinados para este operativo y para realizar las acciones de sostenimiento durante estos días”, dijo.