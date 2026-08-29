La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso restricciones y desvíos vehiculares para este domingo 30 de agosto debido a las actividades religiosas por Santa Rosa de Lima, que congregarán a miles de fieles en el Centro Histórico.

Las principales medidas se aplicarán en los alrededores de la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima y en las vías utilizadas durante la peregrinación hacia el Pozo de los Deseos. La comuna recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y, de ser posible, utilizar transporte público.

Restricciones por la misa

Con motivo de la misa y de la llegada de los fieles a la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima, se dispuso desde las 5 a. m. hasta las 10:40 p. m. el cierre parcial de dos carriles de la avenida Tacna, en sentido norte-sur.

La restricción se aplicará en el tramo comprendido entre el jirón Conde de Superunda y el jirón Callao.

Si la afluencia de público hace necesario el cierre total de este sentido, se aplicará el plan de desvío establecido por las autoridades. Los conductores deberán continuar por la avenida Prolongación Tacna, la avenida Francisco Pizarro, el jirón Piñonate, la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Nicolás de Piérola, para luego retomar su ruta habitual.

Cierre de vías por la peregrinación

Durante la peregrinación al Pozo de los Deseos, se ha establecido el cierre total, desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m., de las siguientes vías:

Jirón Callao , cuadras 5 a 9, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera.

, cuadras 5 a 9, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera. Jirón Sancho de Rivera, cuadras 11 y 12, entre el jirón Callao y la avenida Alfonso Ugarte.

¿Por dónde ingresar y salir del santuario?

Los ciudadanos que acudan a la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima podrán ingresar por la puerta norte, ubicada en la avenida Tacna, cuadra 1, y salir por la puerta central, también ubicada en la avenida Tacna, cuadra 1.

Para el Pozo de los Deseos, el ingreso será por la puerta central de la avenida Tacna, cuadra 1, mientras que la salida estará ubicada en el jirón Conde de Superunda, cuadra 5.

MML recomienda usar transporte público

La Municipalidad de Lima recomendó a los asistentes planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar las rutas alternas debido a las restricciones previstas.

Asimismo, pidió priorizar el transporte público para llegar al Cercado de Lima y evitar, en lo posible, el ingreso con vehículos particulares a las zonas de mayor concentración de personas.

Las autoridades también solicitaron respetar las indicaciones del personal encargado del tránsito y de la organización, así como mantener libres los accesos destinados a ambulancias, bomberos y unidades policiales.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Vásquez: Candidato por Chorrillos es denunciado penalmente tras revelarse presunta relación con menor de edad

En caso de acudir con niños, adultos mayores o personas que requieran asistencia, la comuna recomendó mantenerlos cerca y establecer un punto de encuentro ante una eventual separación.

La Municipalidad de Lima señaló que ha dispuesto acciones de prevención, seguridad, tránsito y orientación durante las actividades previstas por la celebración de Santa Rosa de Lima.

VIDEO RECOMENDADO