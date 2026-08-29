Conoce las vías que serán cerradas por la celebración de Santa Rosa de Lima. (Foto: Andina)
Conoce las vías que serán cerradas por la celebración de Santa Rosa de Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso restricciones y desvíos vehiculares para este domingo 30 de agosto debido a las actividades religiosas por Santa Rosa de Lima, que congregarán a miles de fieles en el Centro Histórico.

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