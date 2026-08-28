Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público luego de que El Comercio difundiera una investigación sobre una presunta relación con una adolescente de 15 años.

La denuncia fue presentada el 27 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos. El documento pide que se inicien diligencias preliminares respecto de los hechos difundidos públicamente.

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El documento identifica como denunciado a Ricardo Santiago Vásquez Laguna y deja abierta la posibilidad de que también sean investigadas otras personas si durante las diligencias aparece una participación penalmente relevante.

Candidato a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Santiago Vásquez Laguna es denunciado penalmente tras revelarse presunta relación con menor de edad. (Foto: GEC)

Según la investigación periodística, los hechos se remontan a 2023. En aquel entonces, Ricardo Vásquez tenía 48 años, mientras que la adolescente identificada en los documentos con las iniciales A.A.A.R. tenía 15 años. Las conversaciones analizadas corresponden, al menos, al periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 11 de noviembre de 2023.

La investigación de El Comercio señala que existían conversaciones frecuentes entre el candidato y la adolescente. En ellas aparecen expresiones de confianza y afecto por parte del candidato. También se menciona que la menor continuaba estudiando en el colegio.

Mensajes del 16 de agosto donde la presunta víctima asegura seguir cursando el colegio. / Evidencia recolectada por El Comercio.

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Entre los elementos del pedido de investigación se muestran chats en los que la adolescente habría reclamado a Vásquez por la demora en la compra de un televisor que le habría prometido y, en otra conversación, le habría solicitado dinero para comer porque su madre no estaba en casa.

Este último intercambio es considerado relevante para la investigación debido a que la denuncia plantea esclarecer si existió alguna prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza que pudiera estar vinculada con un eventual acceso sexual.

La menor solicitándole dinero y una TV prometida a Vásquez. / Evidencia recolectada por El Comercio

La denuncia plantea como principal hipótesis de investigación el artículo 129-J del Código Penal, referido al denominado cliente del adolescente.

Según el documento, para determinar si esta figura resulta aplicable será necesario verificar, entre otros elementos, si una persona de entre 14 y menos de 18 años tuvo acceso sexual con otra mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza.

El presunto embarazo

Otro de los aspectos que la Fiscalía deberá esclarecer corresponde a una serie de conversaciones de octubre de 2023. Según la investigación de El Comercio, el 8 y 9 de octubre la adolescente le preguntó a Vásquez: “¿Ayer te cuidaste?”.

Vásquez invitando a la menor a salir para "bailar los dos". / Evidencia recolectada por El Comercio "Diario El Comercio.

En esos mismos intercambios aparecen referencias a una prueba de sangre y a un médico conocido del entonces abogado. El Comercio interpretó estos mensajes como compatibles con una preocupación por un posible embarazo.

La presunta víctima y Vásquez coordinado un posible examen de embarazo. / Evidencia recolectada por El Comercio "Diario El Comercio.

La denuncia recoge estas conversaciones y solicita determinar qué significaban exactamente. Entre las diligencias planteadas se encuentra establecer el contenido íntegro de los chats y su contexto, así como precisar a qué se refería la adolescente cuando preguntó si Vásquez se había “cuidado”.

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También se solicita determinar si efectivamente se realizó una prueba de sangre, quién era el médico mencionado, si existió alguna atención médica relacionada y si finalmente hubo un embarazo.

Otro elemento mencionado en los chats es que la adolescente habría expresado la necesidad o intención de acudir a un psicólogo. Esto aparece incluso en el resumen de la investigación periodística.

Los chats también incluyen referencias a encuentros en los que habría consumo de alcohol. Según la investigación de El Comercio, Vásquez habría invitado a la adolescente a reunirse mientras él se encontraba tomando con un amigo. En otras conversaciones aparecen referencias a “tomar y hablar” en su vehículo.

En una de las conversaciones, Vásquez invita a la menor a beber licor junto a su amigo y le pide invitar a su amiga o prima, sobre la que El Comercio no ha podido confirmar si era menor de edad en esa fecha. / Evidencia recolectada por El Comercio

La denuncia pide determinar las circunstancias de esos encuentros: fechas, lugares, personas presentes y cualquier otro elemento que pueda aportar información relevante.

Después de la publicación de El Comercio, Vásquez negó categóricamente las imputaciones y calificó las acusaciones de ataques y difamaciones. También señaló que tomaría acciones legales contra quienes, según él, estuvieran difundiendo falsedades.

Descargo del candidato denunciado

Ricardo Santiago Vásquez Laguna brindó el siguiente descargo a El Comercio tras conocer que se presentó una denuncia penal en su contra. El candidato a la alcaldía de Chorrillos, por el partido Somos Perú, dijo que la querella tiene como objetivo dañar su imagen.

“El documento solo tiene como objetivo continuar con el burdo intento de dañar mi imagen en plena campaña política, incluso indica que NO se me acusa de algún delito ni presenta medios probatorios, lo cual es indispensable en todo tipo de denuncia. Continuaré defendiendo mi honor y el de mi familia en el Poder Judicial contra todos aquellos que se presten a esta bajeza”, aseguró.

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