Una madre de familia denunció ante la Policía Nacional un presunto caso de tocamientos indebidos contra su hijo menor de edad dentro de la institución educativa Romeo Luna Victoria, ubicada en el distrito de San Borja. Los hechos habrían ocurrido el 26 de octubre a la 1:00 p.m. mientras el menor asistía a la clase de religión dentro de su aula de estudios.

Cuatro estudiantes de cuarto año de secundaria afrontan acusaciones por esta agresión que habría ocurrido en el interior del colegio y en horario de clases. Según la versión de la madre, la docente a cargo del curso estuvo ubicada en la puerta del salón.

Agentes de la comisaría de San Borja acudieron al centro escolar un día después para entrevistarse con las autoridades de la escuela. Efectivos policiales dispusieron el traslado inmediato de los cuatro adolescentes hacia la sede policial para dar inicio a las investigaciones de ley.

Los cuatro menores de edad retenidos pasaron por los exámenes médicos correspondientes en la sede del Instituto de Medicina Legal en el Cercado de Lima. Las autoridades policiales mantuvieron a los implicados bajo custodia en el Departamento de Investigación Criminal del distrito.

Los hechos habrían ocurrido en el instituto educativo Romeo Luna Victoria, en San Borja. (América TV)

Los hechos habrían ocurrido en el instituto educativo Romeo Luna Victoria, en San Borja. (América TV)

El Ministerio Público tomó las declaraciones de los docentes y recoge información clave sobre las circunstancias del suceso en la escuela. También se coordinan pericias e inspecciones para definir la situación jurídica de los cuatro escolares acusados. El proceso legal transcurre bajo estricta reserva con el objetivo de resguardar la identidad e integridad de las partes involucradas.

Ministerio de Educación y Defensoría del Pueblo se pronuncian

El Ministerio de Educación activó las acciones de protección y acompañamiento a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Especialistas de la entidad revisan la actuación de los directivos del plantel en San Borja para determinar si existieron demoras en el reporte del caso.

La Defensoría del Pueblo exigió una investigación rigurosa a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la víctima. El organismo constitucional solicitó la aplicación inmediata de asistencia psicológica especializada para evitar cualquier tipo de revictimización.