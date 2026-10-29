Los hechos habrían ocurrido en el instituto educativo Romeo Luna Victoria, en San Borja. (América TV)
Los hechos habrían ocurrido en el instituto educativo Romeo Luna Victoria, en San Borja. (América TV)
Por Redacción EC

Una madre de familia denunció ante la Policía Nacional un presunto caso de tocamientos indebidos contra su hijo menor de edad dentro de la institución educativa Romeo Luna Victoria, ubicada en el distrito de San Borja. Los hechos habrían ocurrido el 26 de octubre a la 1:00 p.m. mientras el menor asistía a la clase de religión dentro de su aula de estudios.

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