La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia este martes 27 de octubre el plan de desvío vehicular por la construcción de la nueva vía rápida Canadá. (Foto: Andina )
La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia este martes 27 de octubre el plan de desvío vehicular por la construcción de la nueva vía rápida Canadá. (Foto: Andina )
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia este martes 27 de octubre, por la noche, el plan de desvío vehicular por la construcción de la nueva vía rápida Canadá. El proyecto contempla la edificación de tres viaductos y tendrá un plazo de ejecución de 11 meses.

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