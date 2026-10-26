La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia este martes 27 de octubre, por la noche, el plan de desvío vehicular por la construcción de la nueva vía rápida Canadá. El proyecto contempla la edificación de tres viaductos y tendrá un plazo de ejecución de 11 meses.

Los trabajos comprenderán la avenida Canadá, desde la avenida Arqueología hasta la avenida Circunvalación, además de un tramo de esta última vía en dirección a la avenida Javier Prado.

Según informó el Fondo Metropolitano de Inversiones, durante la ejecución de la obra el tránsito por la avenida Canadá estará destinado al transporte público y los vehículos pesados.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia este martes 27 de octubre el plan de desvío vehicular por la construcción de la nueva vía rápida Canadá. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima )

Ante las restricciones, los conductores de vehículos particulares deberán utilizar rutas alternas para desplazarse por la zona. Entre las vías previstas para los desvíos figuran las avenidas Julio Bailetti, Del Aire y Nicolás Arriola. Asimismo, los vecinos que residan en las inmediaciones de la intervención serán empadronados para recibir pases que les permitan acceder a sus viviendas.

Durante el primer mes se mantendrán dos carriles habilitados en la avenida Canadá. Posteriormente, quedará un carril abierto durante la continuación de los trabajos. Por ello, se recomienda a los conductores anticipar sus recorridos y considerar posibles demoras.

TE PUEDE INTERESAR: La Victoria: reportan incendio de vehículo en cruce de la Vía Expresa con avenida Canadá

El proyecto contempla tres viaductos: uno de 1.9 kilómetros sobre la avenida Canadá, otro de 1.1 kilómetros entre la avenida Arqueología y la calle Celendín, y una estructura en forma de U en la avenida Circunvalación, que facilitará los retornos vehiculares.

Invermet asegura que esta obra contribuirá a descongestionar el tránsito en la avenida Canadá. Foto: Composición EC.

La intervención también incluye el cambio de la carpeta asfáltica, la reconstrucción de veredas y paraderos, la instalación de nuevos semáforos y alumbrado público, además de la implementación de áreas verdes, una ciclovía y señalización vial renovada.