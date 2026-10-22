La Municipalidad de Lima adoptó medida de lunes a viernes para agilizar el tránsito de los vehículos en la avenida Javier Prado. (Foto: Archivo El Comercio)
La Municipalidad de Lima adoptó medida de lunes a viernes para agilizar el tránsito de los vehículos en la avenida Javier Prado. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima informó este jueves 22 de octubre del cierre temporal de dos accesos en la avenida Javier Prado, en sentido de oeste a este.

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