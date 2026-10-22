La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima informó este jueves 22 de octubre del cierre temporal de dos accesos en la avenida Javier Prado, en sentido de oeste a este.

A través de sus redes sociales, precisó que esta medida se adoptó con el objetivo de mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito de los vehículos que se desplazan de San Isidro hacia La Molina.

Así, de lunes a viernes, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., se cerrará la rampa de salida hacia la vía auxiliar, a la altura del puente peatonal Luis Sáenz, en la cuadra 15 de la avenida Javier Prado.

Lo mismo ocurrirá en la cuadra 22 de dicha arteria, en el acceso desde la vía auxiliar hacia la vía expresa, a la altura del jirón Leonardo Da Vinci.

En setiembre pasado la Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

La intervención comprendió un tramo de aproximadamente 8 kilómetros, desde La Molina hasta la zona de La Positiva–Francisco Masías, incluida la conexión con la Vía Expresa, y se desarrolló entre las 6:00 y 9:00 a.m., durante la hora punta.

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Según información de la Municipalidad de Lima, Emape ha ejecutado además cinco intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en la avenida Javier Prado, con una inversión de S/1,7 millones.

Los trabajos comprenden 20.918 m² de recapeo, 1.750 m² de bacheo y 10.655 m² de señalización horizontal, además de la instalación de 12 rejas y la construcción de 256,6 metros lineales de sardineles.

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