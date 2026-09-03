La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.
La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.