La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

El municipio indicó que la intervención inició este jueves 3 y se continuará durante las próximas semanas, hasta el 30 de setiembre. Comprende un tramo de aproximadamente 8 kilómetros, desde La Molina hasta la zona de La Positiva–Francisco Masías, incluida la conexión con la Vía Expresa, y se desarrolla entre las 6:00 y 9:00 a.m., durante la hora punta.

“La Javier Prado, entre el 2021 y 2025, registró nueve siniestros fatales, con nueve personas fallecidas. Este plan arranca el día de hoy y va hasta el 30 de septiembre”, señaló el burgomaestre.

La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

“Lo que queremos es agilizar el tránsito, tener mayor control de aquellas unidades móviles informales que también generan congestión y darle mayor seguridad, sin duda, a la población. Queremos que Javier Prado sea un corredor más seguro, más ordenado y mucho más eficiente. Este plan busca recuperar el control de la vía, reducir riesgos y mejorar la experiencia diaria de miles de ciudadanos”, sostuvo Renzo Reggiardo.

El operativo busca controlar algunas de las prácticas que afectan la circulación en esta vía, entre ellas el recojo y descenso de pasajeros en lugares no autorizados, la ocupación indebida de carriles y las detenciones en zonas prohibidas.

La ATU está a cargo de la fiscalización del transporte público no autorizado y de las paradas indebidas, mientras que la PNP realiza labores de regulación del tránsito. También participan la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Emape.

La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

Como parte del despliegue, Emape cuenta con cuatro grúas, una unidad de auxilio vial y una camioneta de supervisión para atender incidentes que puedan afectar el tránsito. La vía también es monitoreada mediante cámaras.

Intervenciones en Javier Prado

Según información de la Municipalidad de Lima, Emape ha ejecutado además cinco intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en la avenida Javier Prado, con una inversión de S/1,7 millones.

La Municipalidad de Lima puso en marcha un operativo de regulación del tránsito y fiscalización del transporte informal en la avenida Javier Prado, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

Los trabajos comprenden 20.918 m² de recapeo, 1.750 m² de bacheo y 10.655 m² de señalización horizontal, además de la instalación de 12 rejas y la construcción de 256,6 metros lineales de sardineles.

La comuna señaló que el operativo busca reducir las paradas no autorizadas y atender con mayor rapidez las incidencias que afectan la circulación en Javier Prado.

En la actividad también estuvieron presentes el General PNP Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, y David Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

VIDEO RECOMENDADO