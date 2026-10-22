El taxista fue arrastrado varios metros por la Vía Expresa Javier Prado. (Panamericana)
El taxista fue arrastrado varios metros por la Vía Expresa Javier Prado. (Panamericana)
Por Redacción EC

Un conductor embistió y arrastró a un taxista sobre el capó de su automóvil por varios metros en la Vía Expresa Javier Prado tras una acalorada discusión por un accidente de tránsito. El agresor aceleró la unidad a alta velocidad, avanzó contra el tráfico y abandonó a la víctima con heridas graves sobre el asfalto a plena luz del día.

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