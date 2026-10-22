Un conductor embistió y arrastró a un taxista sobre el capó de su automóvil por varios metros en la Vía Expresa Javier Prado tras una acalorada discusión por un accidente de tránsito. El agresor aceleró la unidad a alta velocidad, avanzó contra el tráfico y abandonó a la víctima con heridas graves sobre el asfalto a plena luz del día.

El violento incidente ocurrió luego que ambas unidades chocaran levemente en la vía rápida de la Av. Javier Prado. El chofer del taxi descendió de su vehículo de trabajo y exigió el pago inmediato por los daños materiales ocasionados en la carrocería.

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El otro protagonista del incidente rechazó la solicitud de reparación económica, reanudó la marcha y embistió directamente al taxista que trató de impedir su huida. El agraviado se sujetó de la parte delantera del vehículo en movimiento hasta que perdió el equilibrio y cayó de forma intempestiva a la pista.

El taxista herido fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Dos de Mayo para recibir la atención médica correspondiente por parte del personal de guardia. Ahí le diagnosticaron fracturas múltiples en el cuerpo y diversas contusiones graves debido al violento impacto contra el pavimento.

La Policía Nacional del Perú identificó como presunto responsable del atropello como Marco Nicolás Mostacero Lagos. Las investigaciones están recopilando videos grabados por testigos presenciales desde otros automóviles para confirmar la identidad del atacante.

Las autoridades policiales verificaron que el chofer investigado circulaba con la licencia de conducir vencida y sin la póliza del SOAT al día. La unidad registra diez papeletas de tránsito acumuladas en el sistema oficial por un monto total que asciende a S/6.000.

Un equipo policial acudió a la vivienda del sospechoso pero halló únicamente a su madre en el lugar de los hechos. Las fuerzas del orden mantienen las operaciones de búsqueda para capturar al prófugo que negó auxilio a la víctima en plena vía pública.

La familia de la víctima exigió la pronta detención del agresor ante los representantes del Ministerio Público y de la justicia peruana. El hecho refleja la constante impunidad y los niveles extremos de violencia vial que ocurren a diario en la capital.