Municipalidad de La Molina pide suspender obras en la av. Javier Prado Este

La marcha blanca de desvíos iniciada el último lunes 26 de enero en la avenida Javier Prado Este por la construcción del viaducto, tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales, viene significando un malestar en cuanto al tráfico vehicular concierne.

A través de un comunicado, la Municipalidad de La Molinala señala que si bien esta obra de impostergable ejecución es “para aliviar el tránsito en esta parte del distrito”, los desvíos en mención solo han generado caos adicional al que están acostumbrados ya que solo cuentan con esta vía y el Cerro Centinela como salidas al resto de Lima.

Presuntos incumplimientos por Invermet

La comunda precisó una serie de incumplimientos de Invermet (empresa contratista) como falta de adecuada señalización, semaforización no calibrada de acuerdo al nuevo flujo vehicular, falta de efectivos policiales para aligeramientos y control del tránsito. Además, falta de personal para controlar el paso de camiones y colectivos, que han invadido zonas residenciales.

“Solicitamos a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invermet –institución encargada de la financiación– paralizar de manera inmediata esos trabajos, suspender los desvíos y reabrir totalmente la vía hasta que se subsanen las deficiencias descritas", resalta el escrito.

¿Cuánto durarán las obras en la Javier Prado?

Las obras de construcción del nuevo viaducto en la avenida Javier Prado tendrán una duración aproximada de 11 a 12 meses , iniciando el cierre definitivo el 29 de enero de 2026.

Esta consiste en un viaducto elevado de 983 metros de longitud, y con dos carriles por sentido para dar continuidad al tránsito principal.

Asimismo, dos carriles adicionales por sentido a nivel de superficie, veredas y sardineles mejorados a fin de brindar mayor seguridad y accesibilidad peatonal.

