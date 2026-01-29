Escuchar
(2 min)
Desvío por obras en Javier Prado como paso previo a los trabajos de la nueva Vía Rápida Frutales - El Golf. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Desvío por obras en Javier Prado como paso previo a los trabajos de la nueva Vía Rápida Frutales - El Golf. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desvío por obras en Javier Prado como paso previo a los trabajos de la nueva Vía Rápida Frutales - El Golf. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Desvío por obras en Javier Prado como paso previo a los trabajos de la nueva Vía Rápida Frutales - El Golf. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Por Redacción EC

La marcha blanca de desvíos iniciada el último lunes 26 de enero en la avenida Javier Prado Este por la construcción del viaducto, tramo entre las avenidas El Golf y Los Frutales, viene significando un malestar en cuanto al tráfico vehicular concierne.

TE PUEDE INTERESAR

Municipalidad de La Molina pide suspender obras en la av. Javier Prado Este
Sucesos

Municipalidad de La Molina pide suspender obras en la av. Javier Prado Este

Elecciones Generales 2026: ONPE realiza sorteo para saber si eres miembro de mesa
Sucesos

Elecciones Generales 2026: ONPE realiza sorteo para saber si eres miembro de mesa

Elecciones 2026: conoce quiénes no pueden ser elegidos miembros de mesa
Sucesos

Elecciones 2026: conoce quiénes no pueden ser elegidos miembros de mesa

PNP confirma a El Comercio que red de falsos colectiveros sigue detenida y espera decisión de la Fiscalía
Lima

PNP confirma a El Comercio que red de falsos colectiveros sigue detenida y espera decisión de la Fiscalía