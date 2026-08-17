Comerciantes retiraron productos de sus establecimientos luego del ingreso de agua registrado tras las intensas lluvias en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
1/7
Comerciantes retiraron productos de sus establecimientos luego del ingreso de agua registrado tras las intensas lluvias en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
  • Comerciantes retiraron productos de sus establecimientos luego del ingreso de agua registrado tras las intensas lluvias en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    1/7

    Comerciantes retiraron productos de sus establecimientos luego del ingreso de agua registrado tras las intensas lluvias en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    1/7

    Comerciantes retiraron productos de sus establecimientos luego del ingreso de agua registrado tras las intensas lluvias en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • La acumulación de agua dificultó el tránsito en los alrededores de los mercados afectados por el colapso de los desagües. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    2/7

    La acumulación de agua dificultó el tránsito en los alrededores de los mercados afectados por el colapso de los desagües. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    2/7

    La acumulación de agua dificultó el tránsito en los alrededores de los mercados afectados por el colapso de los desagües. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Los comerciantes evalúan las pérdidas ocasionadas por la inundación de sus puestos de venta en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    3/7

    Los comerciantes evalúan las pérdidas ocasionadas por la inundación de sus puestos de venta en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    3/7

    Los comerciantes evalúan las pérdidas ocasionadas por la inundación de sus puestos de venta en Chorrillos. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Comerciantes y trabajadores realizan tareas para retirar el agua acumulada en los alrededores de los mercados afectados. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    4/7

    Comerciantes y trabajadores realizan tareas para retirar el agua acumulada en los alrededores de los mercados afectados. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    4/7

    Comerciantes y trabajadores realizan tareas para retirar el agua acumulada en los alrededores de los mercados afectados. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Uno de los locales afectados muestra la acumulación de agua en su interior tras el aniego registrado en la zona. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    5/7

    Uno de los locales afectados muestra la acumulación de agua en su interior tras el aniego registrado en la zona. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    5/7

    Uno de los locales afectados muestra la acumulación de agua en su interior tras el aniego registrado en la zona. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Productos fueron colocados en el exterior de los puestos mientras los comerciantes realizaban labores para retirar el agua. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    6/7

    Productos fueron colocados en el exterior de los puestos mientras los comerciantes realizaban labores para retirar el agua. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    6/7

    Productos fueron colocados en el exterior de los puestos mientras los comerciantes realizaban labores para retirar el agua. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • El agua acumulada afectó el frontis de los comercios ubicados en la zona donde se encuentran los mercados Los Gorriones, San Pablo y San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)
    7/7

    El agua acumulada afectó el frontis de los comercios ubicados en la zona donde se encuentran los mercados Los Gorriones, San Pablo y San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)

    7/7

    El agua acumulada afectó el frontis de los comercios ubicados en la zona donde se encuentran los mercados Los Gorriones, San Pablo y San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Por Redacción EC

Alrededor de 150 comerciantes de los mercados Los Gorriones, San Martín de Porres y San Pablo resultaron damnificados tras la inundación de sus puestos debido al colapso de los sistemas de desagüe, informó la alcaldesa de Chorrillos, Katherine Navarro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.