Alrededor de 150 comerciantes de los mercados Los Gorriones, San Martín de Porres y San Pablo resultaron damnificados tras la inundación de sus puestos debido al colapso de los sistemas de desagüe, informó la alcaldesa de Chorrillos, Katherine Navarro.

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La autoridad edil señaló que el aniego se inició en la avenida Guardia Civil, a la altura de la avenida El Sol, y que el agua avanzó hacia el pasaje Los Gorriones, donde se encuentran los tres mercados afectados.

Navarro indicó que los establecimientos permanecerán cerrados al público por al menos tres días. Durante este periodo se realizarán labores de fumigación y una evaluación para determinar las condiciones de salubridad antes de su reapertura.

Los comerciantes del mercado San Martín de Porres informaron a RPP que las pérdidas económicas ascienden a unos S/30.000. Esta estimación no incluye la maquinaria de algunos puestos que resultó dañada ni los días de trabajo que perderán debido al cierre del establecimiento.

Asimismo, los comerciantes señalaron que esta sería la tercera vez que ocurre un evento similar y atribuyeron estos episodios a problemas en el sistema de alcantarillado.

Ante la emergencia, la Municipalidad de Chorrillos informó que desplegará personal para inspeccionar los daños ocasionados por la inundación. Además, un equipo médico realizará una evaluación de los comerciantes afectados.

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Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.