Uno de los concursantes "farmeando aura" en la ronda final. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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Concurso “farmear aura” en el Museo Metropolitano de Lima
  • Uno de los concursantes "farmeando aura" en la ronda final. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Uno de los concursantes "farmeando aura" en la ronda final. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Uno de los concursantes "farmeando aura" en la ronda final. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Presentadora anunciando a los finalistas del evento. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Presentadora anunciando a los finalistas del evento. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Presentadora anunciando a los finalistas del evento. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • El ganador del concurso junto al influencer conocido como 'grillo'. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    El ganador del concurso junto al influencer conocido como 'grillo'. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    El ganador del concurso junto al influencer conocido como 'grillo'. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Algunos participantes llevaban atuendos de tipo cosplay para ganar más aplausos del público. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Algunos participantes llevaban atuendos de tipo cosplay para ganar más aplausos del público. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Algunos participantes llevaban atuendos de tipo cosplay para ganar más aplausos del público. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Otros estaban con disfraces de animales o personajes animados. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Otros estaban con disfraces de animales o personajes animados. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Otros estaban con disfraces de animales o personajes animados. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • “Farmear aura” es cuando una persona realiza un gesto o movimiento para lucir más interesante o impresionante frente a los demás. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    “Farmear aura” es cuando una persona realiza un gesto o movimiento para lucir más interesante o impresionante frente a los demás. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    “Farmear aura” es cuando una persona realiza un gesto o movimiento para lucir más interesante o impresionante frente a los demás. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Cientos de jóvenes y adultos acudieron al evento la tarde de hoy, domingo 16 de agosto. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Cientos de jóvenes y adultos acudieron al evento la tarde de hoy, domingo 16 de agosto. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Cientos de jóvenes y adultos acudieron al evento la tarde de hoy, domingo 16 de agosto. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Uno de los concursantes en pleno "farmeo de aura". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Uno de los concursantes en pleno "farmeo de aura". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Uno de los concursantes en pleno "farmeo de aura". Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Todo empezó en las redes sociales y ahora los concursos o batalles comienzan a crecer en la vida real. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Todo empezó en las redes sociales y ahora los concursos o batalles comienzan a crecer en la vida real. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Todo empezó en las redes sociales y ahora los concursos o batalles comienzan a crecer en la vida real. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Uno de los participantes posando. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Uno de los participantes posando. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Uno de los participantes posando. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Por Redacción EC

El Museo Metropolitano de Lima fue escenario del concurso “farmear aura”, una actividad que reunió a jóvenes participantes de varios distritos de la capital. El evento generó curiosidad entre los asistentes y llamó la atención por el uso de este término, popularizado en redes sociales.

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