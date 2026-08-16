El Museo Metropolitano de Lima fue escenario del concurso “farmear aura”, una actividad que reunió a jóvenes participantes de varios distritos de la capital. El evento generó curiosidad entre los asistentes y llamó la atención por el uso de este término, popularizado en redes sociales.

La jornada se desarrolló en un ambiente de entretenimiento y participación del público. El concurso se suma a las actividades que buscan acercar estos espacios culturales a nuevas audiencias.

¿Qué significa “farmear aura”?

“Farmear aura” combina dos conceptos populares entre las nuevas generaciones. Por un lado, “farmear” o “farming”, que es un término del ámbito gamer que alude a la acción de acumular recursos, objetos o experiencia dentro de un videojuego; y, por otro, “aura”, una expresión asociada con la actitud, energía o vibra que una persona proyecta frente a los demás.

Cabe señalar que la expresión es utilizada hoy en día en su mayoría por la Generación Z y la Generación Alfa.