El Museo Metropolitano de Lima fue escenario del concurso “farmear aura”, una actividad que reunió a jóvenes participantes de varios distritos de la capital. El evento generó curiosidad entre los asistentes y llamó la atención por el uso de este término, popularizado en redes sociales.
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