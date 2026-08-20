El Fenómeno El Niño Costero continuará desarrollándose en la región Niño 1+2, que comprende el litoral norte del Perú, con temperaturas del aire por encima de sus valores normales en Piura durante las próximas semanas y un posible incremento de lluvias entre normales y superiores a lo habitual desde noviembre, según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

El comunicado N.° 14-2026 del Enfen mantiene vigente la Alerta de El Niño Costero y señala que el evento podría extenderse hasta el verano de 2027, con un escenario de intensidad entre fuerte y extraordinaria para el periodo 2026-2027.

El Enfen pronostica un intenso El Niño Costero hasta abril del 2027. (Foto: Andina)

El ingeniero Jorge Carranza, director de la zona 1 del Senamhi Piura, explicó que las temperaturas máximas y mínimas continúan por encima de sus valores habituales, pese a que en algunos días se han registrado descensos relacionados con la presencia de nubosidad.

“Las temperaturas han bajado ligeramente por la cobertura nubosa, pero esto no significa un cambio de tendencia, porque seguimos teniendo valores superiores a lo normal”, indicó el especialista en Andina.

Carranza señaló que el fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur favorece el ingreso de humedad desde el mar hacia la costa y genera mayor presencia de nubosidad en Piura, Lambayeque y La Libertad.

Además, este sistema está relacionado con el aumento de los vientos en el litoral, por lo que el Senamhi mantiene avisos meteorológicos para zonas como Sechura, Piura, Paita y Talara.

Vientos fuertes continuarán durante la temporada

Sobre los vientos registrados en sectores como Canchaque y Huancabamba, el especialista explicó que estos episodios son habituales durante agosto y septiembre.

Precisó que en los últimos eventos las velocidades alcanzaron entre 30 y 35 kilómetros por hora, por lo que no descartó que continúen presentándose condiciones similares durante la temporada.

Respecto a las lluvias, Carranza explicó que las altas temperaturas del mar y del aire no son suficientes para generar precipitaciones intensas, debido a que también se requiere mayor humedad atmosférica y la combinación de otros factores meteorológicos.

“Necesitamos que se presenten condiciones adicionales en la atmósfera para que se desarrollen lluvias más importantes, actualmente esos factores todavía no están presentes en Piura”, señaló.

DANA Aníbal y su relación con El Niño Costero

La reciente presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal generó precipitaciones y vientos más intensos de lo habitual en algunas zonas del país, principalmente en la sierra sur y central.

El especialista en meteorología del Senamhi, David Garay, explicó que una DANA suele tener una duración corta de pocos días y que, en promedio, pueden presentarse alrededor de tres episodios durante un año.

“La DANA Aníbal tuvo una duración de tres días, que es el promedio de tiempo de afectación. Y en el transcurso de un año podemos tener tres manifestaciones de DANA en promedio”, afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.

Garay detalló que este sistema consiste en una burbuja de aire frío que se desplaza desde el Pacífico central hacia el continente a una altura aproximada de entre 12 mil y 15 mil metros, lo que puede favorecer precipitaciones sólidas como granizo y nieve en la sierra centro y sur.

El especialista explicó que la intensidad de una DANA depende de su ubicación y trayectoria, por lo que sus efectos pueden variar entre regiones. Tras su paso por el territorio peruano, suele dejar una atmósfera más seca que favorece la disminución de nubosidad y el aumento de temperaturas en la costa, mientras que en la sierra centro y sur puede generar descensos térmicos y heladas.

Sobre su relación con El Niño Costero, Garay indicó que ambos fenómenos no dependen uno del otro, pero sus efectos pueden intensificarse cuando coinciden.

“El Niño Costero involucra el calentamiento del mar, pero ello no solo trae el aumento de la temperatura de las ciudades cercanas al litoral, sino que también hay una mayor evaporación del agua de mar. Entonces, la atmósfera alrededor de la costa presenta mayor humedad”, explicó.

Según el especialista, cuando una DANA ingresa al continente puede aportar humedad en niveles medios de la atmósfera, lo que favorece la condensación y la aparición de lloviznas en la costa, además de nevadas en la sierra centro y sur.