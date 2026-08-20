El Senamhi informó que las condiciones cálidas continuarán en la costa norte durante las próximas semanas | Foto: Archivo GEC
El Senamhi informó que las condiciones cálidas continuarán en la costa norte durante las próximas semanas | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Fenómeno El Niño Costero continuará desarrollándose en la región Niño 1+2, que comprende el litoral norte del Perú, con temperaturas del aire por encima de sus valores normales en Piura durante las próximas semanas y un posible incremento de lluvias entre normales y superiores a lo habitual desde noviembre, según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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