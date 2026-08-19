El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja ante el incremento de los vientos que afectará a varios departamentos de la costa peruana durante este miércoles 19 y jueves 20 de agosto. La institución advirtió que este escenario podría generar algunas complicaciones en diferentes zonas del litoral y afectar la visibilidad, el tránsito y las actividades al aire libre, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial y tomar las precauciones necesarias frente a posibles cambios en las condiciones meteorológicas. La advertencia comprende distintos puntos de la costa y llega en medio de reportes sobre los efectos que ya han dejado las ráfagas en algunas zonas de Lima. Descubre qué regiones están comprendidas en esta alerta, qué condiciones se esperan y cuáles son las recomendaciones para evitar riesgos.

¿QUÉ ZONAS DEL PERÚ ESTÁN BAJO ALERTA NARANJA POR LOS FUERTES VIENTOS?

La advertencia meteorológica alcanza a diversos departamentos ubicados a lo largo de la costa peruana. Según el Senamhi, las jurisdicciones incluidas son:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Tacna

Tumbes

La presencia de vientos intensos podría favorecer el desplazamiento de partículas de polvo y arena, especialmente en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Este escenario puede disminuir de manera importante la visibilidad y dificultar el tránsito vehicular, además de representar riesgos durante actividades realizadas al aire libre.

¡Atención! Senamhi activa alerta naranja por fuertes vientos. | Foto: Andina

¿A QUÉ VELOCIDAD LLEGARÁN LOS VIENTOS EN LA COSTA PERUANA?

Durante el miércoles 19 de agosto se prevén diferentes intensidades según cada sector del litoral. En la zona norte, las velocidades podrían acercarse a los 38 km/h, mientras que en la costa central superarían los 34 km/h. En Ica se estiman registros próximos a los 36 km/h y en el sur los valores serían superiores a los 20 km/h.

Para el jueves 20, las ráfagas alcanzarían aproximadamente los 34 km/h en los sectores norte y centro. En Ica también se esperan velocidades similares, según informa la plataforma web de Panamericana.

¿QUÉ OTROS FENÓMENOS SE PRESENTARÁN CERCA DEL LITORAL?

El incremento del viento no será la única condición prevista. Durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana podrían aparecer bancos de niebla, neblina y ligeras lloviznas en diferentes puntos próximos al litoral peruano.

Estas condiciones podrían reducir aún más la visibilidad, por lo que se recomienda prestar especial atención durante los desplazamientos y seguir la información meteorológica oficial.

¡Atención! Senamhi activa alerta naranja por fuertes vientos. | Foto: Andina

¿QUÉ SIGNIFICA UNA ALERTA NARANJA DEL SENAMHI?

El nivel naranja advierte sobre la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos considerados peligrosos. Ante este escenario, el Senamhi recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades.

A diferencia de la alerta amarilla, que señala fenómenos potencialmente peligrosos pero habituales en una determinada zona, el nivel naranja requiere mayores medidas de precaución. El nivel rojo, en cambio, corresponde a eventos meteorológicos de gran magnitud y exige actuar con extrema prudencia.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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