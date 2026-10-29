El Senamhi mantiene una alerta roja en Piura y Tumbes por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, en un escenario asociado al Fenómeno El Niño. (Foto: Andina/ referencial)
El Senamhi mantiene una alerta roja en Piura y Tumbes por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, en un escenario asociado al Fenómeno El Niño. (Foto: Andina/ referencial)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. El aviso meteorológico, con pronóstico de 24 horas, es válido desde las 13:00 horas del 29 de octubre hasta las 13:00 horas del 30 de octubre de 2026.

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