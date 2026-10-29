El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. El aviso meteorológico, con pronóstico de 24 horas, es válido desde las 13:00 horas del 29 de octubre hasta las 13:00 horas del 30 de octubre de 2026.

El reporte detalla las condiciones esperadas a nivel nacional:

Costa: Lluvias de moderada a extrema intensidad, focalizadas principalmente en los departamentos de Tumbes y Piura.

Sierra: Precipitaciones en forma de lluvia, nieve y granizo, con intensidades de moderada a fuerte en la sierra norte y centro.

Selva: Lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva alta, selva baja y la región Loreto.

Río se desborda y bloquea carretera de Piura en ruta a la sierra. (X / Julio Montenegro

Cabe señalar que en la estación Canchaque se acumularon 154,9 milímetros de lluvia. Esta cifra fue la más alta entre los registros difundidos para el departamento, en el periodo de observación señalado por la entidad.

Senamhi prevé lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura

Por ello, las autoridades recomiendan a la población tomar las prevenciones correspondientes ante la presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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