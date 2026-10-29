La Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó las obras de acondicionamiento e infraestructura en la base aérea Las Palmas para la misa del papa León XIV. La inspección técnica verificó la preparación del terreno con miras a la ceremonia del 16 de noviembre.

Los operarios ejecutan trabajos de afirmado sobre una superficie de 70 hectáreas en las pistas de aterrizaje del recinto militar en Surco. La labor previene el levantamiento de polvo durante el desplazamiento masivo de la población.

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Según detalló el coronel de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Tejada, se establecerán 37 puntos de atención equipados con módulos de salud, estaciones de hidratación y personal de socorro. Brigadistas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios permanecerán en estos puestos asistenciales.

Las autoridades habilitan 14 portones perimétricos para el ingreso del público desde las 10:00 p.m. del domingo 15 de noviembre. Efectivos de la Policía Nacional del Perú asumen la custodia de los accesos y del perímetro interior.

Medidas de seguridad en Las Palmas por misa del papa León XIV

Cada asistente debe presentar un código QR personal e intransferible obtenido en la plataforma Ticketmaster para ingresar a la explanada para la ceremonia con el papa León XIV. La Fuerza Aérea del Perú ratificó la gratuidad de los pases de acceso para todos los feligreses.

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Las fuerzas de orden prohíben el vuelo de drones no autorizados sobre el espacio aéreo del predio militar. Los equipos de monitoreo neutralizarán cualquier dispositivo aéreo no identificado por razones de seguridad estricta.

La misa central inicia a las 10:30 a.m. del lunes 16 de noviembre bajo la dirección del Sumo Pontífice. La Conferencia Episcopal Peruana prevé la asistencia de un millón 200 mil personas a la liturgia de clausura.

La salida de los fieles será a la 1:00 p.m. mediante un despliegue coordinado por las vías señalizadas. El Santo Padre partirá hacia Roma a las 1:45 p.m. desde el Grupo Aéreo N°8 en el Callao.