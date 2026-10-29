La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
La FAP presentó los avances y preparativos en la base aérea Las Palmas para la ceremonia central del papa León XIV el 16 de noviembre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó las obras de acondicionamiento e infraestructura en la base aérea Las Palmas para la misa del papa León XIV. La inspección técnica verificó la preparación del terreno con miras a la ceremonia del 16 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?