DANA Aníbal generó records de precipitaciones y lluvias en Arequipa, Moquegua y Tacna. (Senamhi)
DANA Aníbal generó records de precipitaciones y lluvias en Arequipa, Moquegua y Tacna. (Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que el fenómeno climático DANA Aníbal deja un fuerte impacto y récords de lluvia en Lima y regiones al sur como Arequipa, Moquegua y Tacna este 17 y 18 de agosto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.