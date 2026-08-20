Horóscopo de HOY, jueves 20 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con creatividad superará las trabas que complican proyectos o negocios. Amor: surgirán discusiones en las que necesitará paciencia; si la sostiene se lo agradecerán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le sugerirán hacer cambios pero será buena idea consultar a su entorno. Amor: momentos de armonía en la pareja dejarán atrás los roces y facilitarán cálidos encuentros.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su energía tendrá la dirección adecuada y las metas estarán a su alcance. Amor: conocerá a una agradable persona y el deseo de un encuentro romántico crecerá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tarea será muy bien evaluada y le prepara para tomar una nueva posición. Amor: una actitud exigente no será bien recibida pero la armonía no se verá afectada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo comenzará a surgir y sorprenderá al entorno. Amor: comprobará que la ternura es la clave para llenar la intimidad de dulce calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado se convertirá en un éxito inesperado. Amor: la relación se fortalecerá si se expresan esos sentimientos menos compartidos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: comprobará que su trabajo es más respetado y bien valorado. Amor: estará bien mostrarse inteligente pero expresar los sentimientos facilitarán las cosas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará apoyo o ayuda técnica para concretar cierto proyecto. Amor: sentirá a la relación como el refugio que llena de paz su tormentosa interioridad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: avanzará con una idea antes desechada y resultará ser un éxito. Amor: tendrá una agradable cita y el entusiasmo le llenará el corazón; posible romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: verá mucha actividad que no arroja resultados positivos. Amor: deseará más espacio en la relación pero no querrá provocar roces en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cumplirá con metas exigentes antes del plazo y recibirá elogios. Amor: momento para una reconciliación o un nuevo romance; tendrá confianza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: verá señales que indican que va por el buen camino que traerá beneficios. Amor: surgirán agradables momentos íntimos en la relación y todo lo negativo se disipará.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SEGURA CON LO QUE SE DICE O HACE A SU ALREDEDOR. TIENDE A ECHAR RAÍCES.