Fuertes vientos generaron daños y cortes de luz en Tacna, donde un carro quedó atrapado y su chofer resultó herido. (TVPerú)
Fuertes vientos generaron daños y cortes de luz en Tacna, donde un carro quedó atrapado y su chofer resultó herido. (TVPerú)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que intensas ráfagas de viento, con velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora, afectaron a las regiones de Tacna y Moquegua la noche del lunes 17 de agosto. El fenómeno climático generó la caída de árboles, desprendimiento de techos y el colapso de paneles publicitarios en diversos sectores del sur del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.