El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que intensas ráfagas de viento, con velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora, afectaron a las regiones de Tacna y Moquegua la noche del lunes 17 de agosto. El fenómeno climático generó la caída de árboles, desprendimiento de techos y el colapso de paneles publicitarios en diversos sectores del sur del país.

En la ciudad de Tacna, los distritos de Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza reportaron los mayores daños materiales. La fuerza de la naturaleza provocó el corte del suministro eléctrico en varias zonas, dejando a miles de ciudadanos sin servicio durante la madrugada del martes.

El contexto de esta emergencia responde al paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal, la cual interactuó con temperaturas elevadas del aire y el mar. Esto no solo incrementó la velocidad del viento, sino que también generó lluvias extraordinarias que superaron los récords históricos de precipitación para el mes de agosto en ambas regiones.

La región de Moquegua también se encuentra bajo alerta por el incremento de los vientos y el levantamiento de polvo. En localidades como Ilo y la provincia de Mariscal Nieto, se registraron desprendimientos de calaminas en los hogares, lo que obligó a las autoridades locales a recomendar el aseguramiento de puertas y ventanas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones. Asimismo, se mantuvo la suspensión de las labores escolares presenciales en las zonas más críticas para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

Caída de letrero en la Av. Leguía de Tacna por fuertes vientos

Uno de los incidentes de mayor riesgo se produjo en la Av. Leguía de la ciudad de Tacna, donde un pesado letrero publicitario fue arrancado de su base por los fuertes vientos. La estructura metálica cayó directamente sobre un vehículo, dejándolo atrapado bajo el armazón ante la sorpresa de los transeúntes y vecinos del sector.

Fuertes vientos generaron daños y cortes de luz en Tacna, donde un carro quedó atrapado y su chofer resultó herido. (TVPerú)

Fuertes vientos generaron daños y cortes de luz en Tacna, donde un carro quedó atrapado y su chofer resultó herido. (TVPerú)

La persona que se encontraba dentro de la unidad en la Av. Leguía fue rescatada por las brigadas de emergencia y trasladada al Hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica especializada.

El Gobierno Regional de Tacna reiteró el pedido a los conductores de circular con precaución, dado que la caída de postes y carteles continúa obstaculizando diversos puntos de la red vial urbana.