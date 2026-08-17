Varios huaicos se registraron esta mañana en la provincia de Tacna debido a las intensas lluvias que afectan la jurisdicción. El ingreso de toneladas de barro y piedras volvió a bloquear la carretera Costanera que conecta las ciudades de Tacna e Ilo, en Moquegua.

En el kilómetro 25.5 de la vía se produjo el colapso de la pista y se formó un socavón en el que cayó un vehículo particular de color rojo. El conductor logró salir de la unidad por sus propios medios antes de que esta fuera cubierta por el lodo.

Lluvias intensas generan huaicos y restringen el tránsito en la carretera Costanera Tacna-Ilo. (Foto: Captura / Canal N)

El incidente provocó la interrupción del tránsito en el sector y generó una fila de vehículos que quedaron varados en la carretera Costanera.

Huaico arrastró patrullero

Otro huaico se registró en el kilómetro 68+500 de la carretera Costanera, luego de la activación de la Quebrada de Burros. El desplazamiento de lodo arrastró una unidad de la Policía Nacional, que terminó enterrada en el material acumulado.

No se reportaron personas afectadas por este segundo incidente. Ante la emergencia, maquinaria pesada de la Subgerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Tacna fue trasladada a los puntos críticos de la carretera.

Los trabajos de limpieza se concentran principalmente en los kilómetros 67, 68+500 y 71+500, sectores afectados por el ingreso constante de lodo y piedras debido a las precipitaciones.

Las labores con cargadores frontales continúan pese a las intensas lluvias registradas en la zona. Mientras se desarrollan estos trabajos, el tránsito vehicular por la Vía Costanera permanece restringido.

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Huaico arrastra vehículo y bloquea tramos de la carretera Costanera en Moquegua. Las condiciones meteorológicas adversas también afectan la región de Tacna. El aeropuerto de la ciudad fue cerrado temporalmente



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Aniegos afectan calles de Tacna

Las precipitaciones también provocaron aniegos en diferentes sectores de la ciudad de Tacna, afectando el tránsito de peatones y vehículos.

Asimismo, se reportó el colapso de redes de alcantarillado, situación que generó malos olores y afectó a vecinos de las zonas comprometidas.

Ante la acumulación de agua en las calles, la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna (EPS) desplegó maquinaria Hidrojet para realizar labores de succión y evitar que el agua ingrese a las viviendas.