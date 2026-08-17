Huaicos afectan la carretera Tacna-Ilo y dejan vehículos varados por bloqueo de la vía. (Foto: Captura / Canal N)
Huaicos afectan la carretera Tacna-Ilo y dejan vehículos varados por bloqueo de la vía. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Varios huaicos se registraron esta mañana en la provincia de Tacna debido a las intensas lluvias que afectan la jurisdicción. El ingreso de toneladas de barro y piedras volvió a bloquear la carretera Costanera que conecta las ciudades de Tacna e Ilo, en Moquegua.

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