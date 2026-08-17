Zonas afectadas en Villa María del Triunfo tras las intensas lloviznas e inundaciones registradas ayer. Foto: Hugo Pérez @photo.gec
Zonas afectadas en Villa María del Triunfo tras las intensas lloviznas e inundaciones registradas ayer. Foto: Hugo Pérez @photo.gec
Por Redacción EC

Las lloviznas registradas este lunes en Lima y otras zonas del país continuarán durante los próximos días, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Rosario Julca, responsable de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica de la institución, explicó en el podcast Tenemos Que Hablar de El Comercio que las condiciones meteorológicas actuales están favoreciendo la presencia de precipitaciones persistentes en la costa.

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