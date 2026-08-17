Las lloviznas registradas este lunes en Lima y otras zonas del país continuarán durante los próximos días, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Rosario Julca, responsable de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica de la institución, explicó en el podcast Tenemos Que Hablar de El Comercio que las condiciones meteorológicas actuales están favoreciendo la presencia de precipitaciones persistentes en la costa.

Julca señaló que este escenario está relacionado con la DANA-Aníbal, fenómeno que Senamhi viene monitoreando desde la semana pasada. Si bien sus principales efectos se concentran en las zonas centro y sur de la sierra, el sistema también ha generado condiciones lloviznas en la costa centro y sur del país.

DANA-Aníbal y su relación con lloviznas

La especialista explicó que la presencia de un sistema frío en los niveles altos de la atmósfera, al interactuar con un mar cuyas temperaturas se encuentran por encima de sus valores normales, favorece la formación de lloviznas en la zona costera. “Si bien es cierto que no es de mucha intensidad, sí es persistente al ser más de seis horas en la costa de Lima”, precisó.

En las zonas de mayor altitud, la DANA puede generar nieve y granizo, principalmente en localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En sectores situados por debajo de los 2.800 metros, en tanto, se prevé la presencia de lluvias y granizo.

Lloviznas hasta el 19 de agosto

Julca indicó que el aviso emitido por Senamhi para el periodo comprendido entre el 17 y el 19 de agosto constituye una extensión de un primer aviso que contemplaba precipitaciones entre el 15 y el 16 de agosto. “Va a persistir en los siguientes días, por lo menos hasta el día 19”, sostuvo.

La especialista puntualizó que el nivel rojo de alerta se mantiene principalmente para la costa sur, que comprende Arequipa, Moquegua y Tacna, además de sectores de la costa de La Libertad. En Lima, las lloviznas podrían mantenerse durante varias horas debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales.