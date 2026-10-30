El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 330 690 personas en Lima Metropolitana se encuentran expuestas a un riesgo muy alto de inundaciones y aniegos ante la posibilidad de que la capital soporte precipitaciones de hasta 17 milímetros en un solo día.

Una cifra extrema frente al promedio anual habitual de la ciudad, que apenas oscila entre 1 y 2 milímetros, debido al fenómeno El Niño.

Vulnerabilidad y antecedentes

Miguel Yamasaki Koizumi, jefe del Cenepred, explicó que el calentamiento actual presenta anomalías importantes en la temperatura del aire. Como referencia histórica, recordó el episodio registrado en 1970, cuando Lima soportó lluvias de 17 milímetros.

Sin embargo, Yamasaki advirtió que incluso con precipitaciones de 5 milímetros ya podrían generarse inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Esto debido a las características geográficas locales y a la escasa capacidad de permeabilidad del suelo, altamente urbanizado y cubierto por superficies de cemento.

Sedapal refuerza plantas de agua potable ante posibles lluvias intensas y huaicos en Lima. (Foto: Captura / Canal N)

Puntos críticos: Pasos a desnivel y puentes en riesgo

El estudio revela puntos vulnerables en la infraestructura vial y de transporte de la capital, identificando diversas zonas como:

Bypasses y pasos a desnivel: 20 de los 33 puntos evaluados podrían sufrir inundaciones. Entre los sectores críticos figuran tramos de las avenidas Javier Prado, Vía Expresa, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, el bypass de la av. Arequipa y la calle Angamos.

Infraestructura de puentes: El 67 % de los puentes situados sobre los ríos Chillón, Rímac y Lurín podría resultar afectado, una situación agravada debido a que muchos de ellos cuentan con una construcción de tipo artesanal.

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante este escenario de riesgo, el jefe del Cenepred hizo un llamado urgente tanto a las autoridades como a la ciudadanía para adoptar acciones preventivas inmediatas:

Se recomendó prever la instalación estratégica de bombas de agua y adquirir equipos hidrojets para facilitar la rápida evacuación de las aguas acumuladas.

Se aconsejó limpiar y acondicionar los techos de las viviendas para evitar acumulaciones pluviales. Asimismo, se sugirió el uso de sacos de arena o barreras portátiles.