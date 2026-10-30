LLOVISNA EN LA CAPITAL , FOTOS POR LA AVENIDA ANGAMOS
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/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA
Por Redacción EC

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 330 690 personas en Lima Metropolitana se encuentran expuestas a un riesgo muy alto de inundaciones y aniegos ante la posibilidad de que la capital soporte precipitaciones de hasta 17 milímetros en un solo día.

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