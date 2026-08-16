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Resumen

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Hernando Tavera advierte que aún hay energía sísmica acumulada en la costa central del país.
Hernando Tavera advierte que aún hay energía sísmica acumulada en la costa central del país.
Por Diana Seminario

Los últimos terremotos en el mundo han puesto a los peruanos en alerta. Lo cierto es que no sabemos cuándo ocurrirá un gran sismo en nuestro territorio. El jefe del IGP nos recuerda que casi todos los días hay sismos en el país, pero que nuestro gran problema es que no hay cultura de prevención.

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Entrevista