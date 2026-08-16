Los últimos terremotos en el mundo han puesto a los peruanos en alerta. Lo cierto es que no sabemos cuándo ocurrirá un gran sismo en nuestro territorio. El jefe del IGP nos recuerda que casi todos los días hay sismos en el país, pero que nuestro gran problema es que no hay cultura de prevención.

—Los terremotos de Venezuela y Colombia nos han puesto a los peruanos en alerta. Si bien no se puede predecir un sismo, ¿hay grandes probabilidades de que ocurra un sismo de alta intensidad en nuestro país?

Sí puede ocurrir, pero en cualquier parte del mundo. En el Perú, estamos ubicados en una zona de alta actividad sísmica a escala global, y a escala latinoamericana también estamos en una región bastante activa desde el punto de vista sísmico. Entonces, la probabilidad de que vaya a ocurrir un sismo siempre es latente, al margen de que haya ocurrido en Venezuela o en Colombia. La probabilidad de que ocurra un sismo en el Perú siempre está latente, al igual que en Ecuador, al igual que en Chile.

El director del IGP, Hernando Tavera, informó que en tres meses comenzarán las pruebas para implementar un sistema de alerta temprana de sismos en Perú. (Foto: Andina)

—El último sismo grande, de 7,9, fue el de Pisco. ¿Podemos decir que estamos en un silencio sísmico?

El concepto silencio sísmico ya no existe. Ahora existen otros conceptos como las zonas de acoplamiento sísmico. El hecho de que pase mayor o menor tiempo entre un sismo y otro no significa que necesariamente tenga que ocurrir un sismo ya. No tenemos control de la naturaleza, ni tampoco podemos mirar como si fuera una bola de cristal a la Tierra y mirar qué es lo que se viene ahora. A pesar de que hay un desarrollo muy grande en la tecnología, en el conocimiento, todavía no podemos comprender a los sismos. Es más, cada vez que ocurre un sismo, aprendemos mucho más de lo que ya sabíamos.

/ ADRIAN JOHAO ZORRILLA ZARATE

—¿Cuáles son o qué son las zonas de acoplamiento sísmico?

Se entiende que las placas tectónicas, en el caso específico nuestro, se entiende que la placa continental se desplaza por encima de la placa de Nasca o la placa de Nasca se desplaza por debajo del continente. Lamentablemente, esta superficie de contacto entre las dos placas no es una superficie lisa, son superficies que tienen muchas rugosidades y, por lo tanto, hay sitios donde se desplazan libremente y otros que por estas irregularidades están acopladas, pegadas, adheridas. Entonces, para que eso se mueva tienen que acumularse esfuerzos en los costados, tiene que empujar y acumular esfuerzos. Con las tecnologías nuevas y lo que llamamos instrumentos GNSS, GPS en palabras sencillas, podemos saber dónde es que la placa sí se está desplazando libremente.

—Y cuando se desplaza libremente, no hay problema…

No hay problema. El roce es suave, genera sismos de 4, de 5, de 6 grados y podemos saber dónde no se están desplazando, porque las placas están más adheridas, están acopladas, están pegadas. Con estos GPS podemos saber las dimensiones de esa área donde las placas están acopladas.

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) / Santiago Saldarriaga

—¿Dónde están acopladas?

En el caso del Perú, están acopladas frente a la costa central del Perú y en la región sur, frente a la región Ica, entre la región Ica, la región Arequipa y frente a la costa de Moquegua y Tacna. Ese es ahora el mapa de acoplamiento sísmico.

—Entonces, en cuanto a Lima, ¿tiene más probabilidades de un sismo?

Tiene más probabilidad. Si ahora sabemos dónde las placas no se mueven, significa que ahí existe la mayor probabilidad que ocurra un evento sísmico en algún momento.

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue coordinado por el Indeci y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con protocolos técnicos para evaluar la respuesta ante una emergencia. | Foto: GEC

—Volviendo al sismo de Colombia, ha tenido su origen en la placa de Nasca. ¿Cómo se entiende eso?

La placa de Nasca colisiona con el borde occidental de América del Sur, desde Colombia hasta Chile, son en unos 7.000 kilómetros que la placa de Nasca está chocando con el continente sudamericano. Y, en el caso de Colombia, la placa choca, se introduce directamente al centro de la Tierra y a la profundidad de 100 kilómetros genera ese sismo. En el sur del Perú pasa lo mismo, es el mismo proceso. Entonces, lo que podemos decir es que los sismos de Ecuador, Colombia, el Perú y Chile tienen la misma fuente de origen: el choque de la placa de Nasca con la placa sudamericana.

—Hay muchos mitos, por ejemplo, cuando hay muchos vientos la gente dice: “Se viene el temblor”. ¿Eso es mito o verdad?

Todos los procesos que se desarrollan en el interior de la Tierra no guardan relación con la atmósfera. Son procesos completamente diferentes. Es un mito. Cuando me tratan de explicar ese mito, lo que yo les digo es: anoten cuántas veces cambia el clima o hay vientos y a ver cuántos sismos ocurren. Y al final nos damos cuenta de que básicamente, pues son coincidencias, no es que ocurra otra cosa.

—Existe otra creencia: cuando hay un temblor y al día siguiente cambia el estado del tiempo, se le atribuye este hecho al sismo…

En nuestro territorio peruano, prácticamente hay un sismo por día. En esas condiciones, nunca nadie va a fallar. Lo que sí tiene que quedar claro es que son procesos completamente diferentes.

—En el territorio peruano hay un sismo por día, pero son imperceptibles en su mayoría…

Mire, si estamos reportando al año cerca de 800 sismos y el año tiene 365 días, prácticamente estamos teniendo dos sismos por día en todo el territorio peruano. O sea que cada día en el territorio peruano ocurren dos sismos que reportamos.

—¿Mito o verdad? En Sechura, Piura, ha habido cuatro sismos. Se dice: “Es mejor que haya temblores así, chiquitos, para que se vaya descargando la energía; entonces, ya no habrá un sismo grande”.

Es un mito. Lo que hay que entender ahí es que el sismo cuanto más pequeño sea, el área de ruptura también es pequeña. Y cuanto más grande es, el área de ruptura es mucho mayor. Entonces, si hacemos una especie de comparativa aproximada, un sismo de magnitud 6 más o menos requiere una longitud de ruptura de 10 kilómetros; magnitud 9, por lo menos 800 kilómetros. O sea, 800 kilómetros en comparación con uno de 10, el de 10 no le hace nada, y si hablamos de uno de 5 y no estamos hablando de 10, estamos hablando probablemente de dos kilómetros. El de 4, medio kilómetro, y así sucesivamente. Entonces, no tiene relación.

—Hace poco, en Lima percibimos un sismo que se había registrado en Pucallpa. ¿Cómo se explica eso?

Lo percibieron solo las personas que estaban en pisos altos. Percibieron una oscilación del edificio muy lenta. Esos sismos tienen la particularidad. Ocurría en la selva exactamente, como ocurren a 140 km o 120 km de profundidad. A esas distancias prevalece una onda que se llama de período largo. Esas ondas hacen que los edificios altos se muevan muy lentamente, pero si le preguntamos a la persona que está en la calle, le va a decir que no ha sentido nada. Son ondas muy especiales que generan eso.

—Si el edificio alto se mueve, ¿quiere decir que ese edificio es antisísmico?

No, no, no.

—¿No tiene nada que ver? ¿Ese edificio también se puede caer?

Mientras no sometamos a la prueba de fuego esas construcciones, no vamos a saber si van a responder correctamente. Todos los países que han logrado desarrollo estructural, primero construyen una estructura. Si el sismo lo daña, construyen otro que pueda responder a ese sismo. Entonces, cuando pasa el otro sismo y responde la estructura, entonces deciden cuál es la solución y comienzan a construir igual.

—¿Los edificios son seguros porque ya ha pasado otro sismo? ¿O nadie está seguro de dónde vive hasta ver la respuesta ante el sismo, por más que se haya construido con profesionales?

Nosotros tenemos una norma de construcción que hace poco ha sido actualizada y con esa norma se están construyendo los edificios grandes. Pero todos son datos teóricos. La experiencia, las evaluaciones en el laboratorio sirven para generar la norma, pero al final no sabemos si eso realmente va a responder. Y eso es en todas partes del mundo, no es que el hecho de que países como Japón o como Chile ahora digan: “Pocas estructuras han colapsado”; es que cada vez han ido viendo cómo se comportan sus estructuras. El sismo de Chile, ahora último, ha generado el colapso parcial, eso es aprendizaje.

—Cuando vimos los sismos de Venezuela, veíamos que se caían como castillos de naipes. El comentario automático fue que no se siguieron normas de construcción, que hubo corrupción…

No importa cómo los construyeron, el tema es que no respondió adecuadamente a la demanda sísmica. En Venezuela hubo varios factores. Uno de ellos es de que el suelo no era muy bueno porque toda esa zona es un valle, no son suelos compactos y las estructuras no respondieron a la demanda sísmica. Lo que ahora toca es corregir, porque, así hayan caído muchos, hay algunos que no han caído. Y probablemente los de un piso o dos pisos no han colapsado. Entonces, el sacudimiento del suelo, las ondas que se generaron eran propicios para que edificios altos colapsen, mas no los pequeños.

—¿Qué tendría que hacer una persona que va a comprar un departamento o que quiere construir? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Qué tiene que preguntar?

El que compra un departamento tiene que pedir los planos y ahí, adjunto, se entrega y se conoce cuál fue el método que utilizaron para generar el modelo que es sometido a prueba.

—Hay quienes compraron la propiedad y nunca se fijaron al detalle en los planos.

Es que nosotros probablemente no los vamos a entender, por eso hay que decirle a la persona que me vendió el edificio, el departamento, que me explique dónde están las columnas que dan el soporte a la estructura y, en base a eso, uno tiene que tomar las medidas preventivas.

—En el Perú hay demasiada autoconstrucción que no sigue estos parámetros.

El tema es que en el país existe la norma de construcción, los lineamientos. En principio no se debe construir si no se tiene el permiso de la municipalidad. Pero si soy consciente de eso y no lo hago estoy cometiendo el error. El gran problema es que no tenemos cultura de prevención. Si la hubiera, voy, busco y pido ayuda.