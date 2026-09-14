ANA fortalece acciones de prevención frente a posibles desbordes e inundaciones. (Foto: Andina)
ANA fortalece acciones de prevención frente a posibles desbordes e inundaciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) fortalece las acciones de prevención ante el posible impacto del fenómeno El Niño mediante la atención de 70 puntos críticos identificados en el país, de los cuales 17 se encuentran actualmente en ejecución. Los trabajos buscan reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y actividades productivas frente a posibles incrementos de caudales, desbordes e inundaciones.

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