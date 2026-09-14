La Autoridad Nacional del Agua (ANA) fortalece las acciones de prevención ante el posible impacto del fenómeno El Niño mediante la atención de 70 puntos críticos identificados en el país, de los cuales 17 se encuentran actualmente en ejecución. Los trabajos buscan reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y actividades productivas frente a posibles incrementos de caudales, desbordes e inundaciones.

En Piura, la ANA interviene un tramo de 4,8 kilómetros entre la represa Los Ejidos y el puente Bolognesi, donde los trabajos registran un avance del 50%. Estas labores están orientadas a mejorar las condiciones del cauce y reducir los riesgos asociados a eventuales crecidas del río Piura.

ANA refuerza prevención ante El Niño con intervenciones en Piura, La Libertad y Lima. (Foto: Andina)

Como parte de las acciones articuladas del sector agrario, también se atienden 583 puntos críticos mediante intervenciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Agro Rural y el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA), de acuerdo con las competencias de cada entidad.

Trabajos en Lima y La Libertad

En La Libertad se ejecutan medidas de protección en el ámbito del río Moche. En Lima, la ANA identificó nueve puntos críticos, de los cuales seis ya fueron atendidos y tres permanecen pendientes en Santa Eulalia, Chaclacayo y Chosica.

ANA ejecuta acciones preventivas en 17 de los 70 puntos críticos identificados. (Foto: Andina)

Asimismo, se contempla la instalación de 12 barreras dinámicas destinadas a contener material que pudiera ser arrastrado por eventuales flujos de detritos.

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La ANA señaló que estas acciones forman parte de su trabajo preventivo, que comprende la identificación y seguimiento de puntos críticos, el monitoreo y la coordinación con gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades del Gobierno Nacional, según sus respectivas competencias.

El objetivo es fortalecer la preparación ante posibles escenarios asociados al fenómeno El Niño y reducir los riesgos para la población, la infraestructura y las actividades productivas.