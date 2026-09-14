Explosión en la frontera Tacna-Arica: camioneta ingresa a campo minado y activa una mina antitanque. Foto: Captura de video/@FronteraNorte15
Explosión en la frontera Tacna-Arica: camioneta ingresa a campo minado y activa una mina antitanque. Foto: Captura de video/@FronteraNorte15
Por Redacción EC

Una camioneta explotó y quedó envuelta en llamas luego de ingresar a un campo minado ubicado a la altura del hito 16, en la frontera entre Tacna y Arica, en territorio chileno. El incidente ocurrió durante el último domingo y activó los protocolos de emergencia de las autoridades del vecino país.

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