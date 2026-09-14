Una camioneta explotó y quedó envuelta en llamas luego de ingresar a un campo minado ubicado a la altura del hito 16, en la frontera entre Tacna y Arica, en territorio chileno. El incidente ocurrió durante el último domingo y activó los protocolos de emergencia de las autoridades del vecino país.
Una camioneta explotó y quedó envuelta en llamas luego de ingresar a un campo minado ubicado a la altura del hito 16, en la frontera entre Tacna y Arica, en territorio chileno. El incidente ocurrió durante el último domingo y activó los protocolos de emergencia de las autoridades del vecino país.
De acuerdo con información del Ministerio del Interior de Chile, el vehículo se desplazaba de norte a sur cuando ingresó al área restringida y activó una mina antitanque instalada en la zona.
Según el reporte de las autoridades chilenas, los operadores de las cámaras de vigilancia detectaron una explosión en el sector fronterizo.
Tras el estallido, observaron que la camioneta quedó envuelta en llamas, por lo que se activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias debido a la presencia de artefactos explosivos en el área.
Como parte del operativo, un dron térmico inició el rastreo del sector con el objetivo de verificar la situación y determinar si había personas afectadas.
¿Dónde ocurrió la explosión?
El incidente se registró a la altura del hito 16, en la zona fronteriza entre Tacna y Arica, específicamente en territorio chileno.
El área corresponde a un sector que se encuentra delimitado debido a la presencia de minas terrestres. Las autoridades indicaron que el lugar está cercado y debidamente señalizado con advertencias internacionales que alertan sobre el peligro de estos artefactos.
Pese a estas medidas de seguridad, la camioneta ingresó al perímetro restringido y terminó activando una mina antitanque.
Autoridades chilenas investigan cómo ingresó el vehículo
Tras la explosión, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército de Chile iniciaron las diligencias para recopilar antecedentes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.
Las investigaciones buscan determinar cómo el vehículo consiguió ingresar a una zona que cuenta con restricciones y señalización debido al riesgo de explosivos.
Hasta el momento, las autoridades chilenas no han confirmado personas heridas o fallecidas como consecuencia de la explosión.
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨— Frontera Norte Arica (@FronteraNorte15) September 14, 2026
Delegado Presidencial, Cristian Sayes y Paulina Brito, Jefa de la Fiscalía de Frontera, informan acerca del vehículo que ingresó a campo minado, en el hito 16, en cercanías de la frontera entre… pic.twitter.com/UG4UihajS4
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