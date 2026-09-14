Una camioneta explotó y quedó envuelta en llamas luego de ingresar a un campo minado ubicado a la altura del hito 16, en la frontera entre Tacna y Arica, en territorio chileno. El incidente ocurrió durante el último domingo y activó los protocolos de emergencia de las autoridades del vecino país.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior de Chile, el vehículo se desplazaba de norte a sur cuando ingresó al área restringida y activó una mina antitanque instalada en la zona.

Según el reporte de las autoridades chilenas, los operadores de las cámaras de vigilancia detectaron una explosión en el sector fronterizo.

Tras el estallido, observaron que la camioneta quedó envuelta en llamas, por lo que se activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias debido a la presencia de artefactos explosivos en el área.

Como parte del operativo, un dron térmico inició el rastreo del sector con el objetivo de verificar la situación y determinar si había personas afectadas.

Explosión en la frontera Tacna-Arica: camioneta ingresa a campo minado y activa una mina antitanque. Foto: Captura de video/@FronteraNorte15

¿Dónde ocurrió la explosión?

El incidente se registró a la altura del hito 16, en la zona fronteriza entre Tacna y Arica, específicamente en territorio chileno.

El área corresponde a un sector que se encuentra delimitado debido a la presencia de minas terrestres. Las autoridades indicaron que el lugar está cercado y debidamente señalizado con advertencias internacionales que alertan sobre el peligro de estos artefactos.

Pese a estas medidas de seguridad, la camioneta ingresó al perímetro restringido y terminó activando una mina antitanque.

Explosión en la frontera Tacna-Arica: camioneta ingresa a campo minado y activa una mina antitanque. Foto: Captura de video/@FronteraNorte15

Autoridades chilenas investigan cómo ingresó el vehículo

Tras la explosión, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército de Chile iniciaron las diligencias para recopilar antecedentes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Las investigaciones buscan determinar cómo el vehículo consiguió ingresar a una zona que cuenta con restricciones y señalización debido al riesgo de explosivos.

Hasta el momento, las autoridades chilenas no han confirmado personas heridas o fallecidas como consecuencia de la explosión.