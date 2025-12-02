Fronteras bajo control: ¿Qué puede ganar Perú con el reciente estado de emergencia en el límite con Chile?

En el diálogo ambas partes establecieron que, mediante los acuerdos de la Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (Rampol), se implementen patrullajes conjuntos y un mayor intercambio de información. “El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común, así como evitar nuevas interrupciones del tránsito en la carretera Panamericana”, informó la Cancillería peruana en un comunicado.

“Se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general”, señaló, por su parte, la Cancillería chilena en un pronunciamiento.

También se acordó constituir un grupo de trabajo técnico en materia consular y migratoria, que se reunirá el 9 de diciembre en Tacna, para ampliar el intercambio de información y establecer criterios para la verificación migratoria y entendimientos para la devolución de personas en situación de migración irregular. La próxima reunión del Comité Binacional será el 19 de diciembre.

Filtración en la frontera sur

Pese a que el Gobierno peruano declaró el viernes el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará la presencia militar en la zona ante la posible llegada masiva de migrantes indocumentados, este lunes se registró el ingreso irregular a territorio nacional de decenas de migrantes que estaban varados entre la frontera de Chile y Perú.

Los migrantes se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada, sin embargo, luego fueron disuadidos por las autoridades para retirarse, lo cual se concretó. El Gobierno peruano había reforzado la vigilancia en su frontera con Chile con un contingente de policías y militares.

El pasado sábado, el presidente José Jerí anunció que solicitará al Congreso que dé prioridad a una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras del país.

Especialistas consideran adecuadas medidas del Perú ante problema migratorio en la frontera

Los especialistas coincidieron en señalar que el Gobierno peruano ha adoptado medidas adecuadas en torno a la problemática que se presentó en la frontera sur ante la intención de migrantes de cruzar al Perú.

José Antonio Saavedra, docente de Derecho Internacional en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), destacó que el Perú, además del despliegue militar en la frontera, haya abordado dicho tema a través de la cooperación diplomática y policial con Chile.

“Es entendible que el Perú haya tomado estas medidas de control y verificación para que esta migración sea de una manera controlada, sobre todo en el proceso de identificación. Una cosa es un migrante que tiene un documento de identificación y otra es un migrante que no tiene ningún documento alguno”, afirmó.

Saavedra descartó que se trate de una crisis, pues no llega a poner en riesgo la seguridad de los países. “Responde a una situación coyuntural por cuestión de elecciones. Me parece que las autoridades peruanas y chilenas han actuado de manera adecuada a través de esta comisión bilateral”, refirió.

“Es un problema de coyuntura, no se trata de una crisis humanitaria porque no llega de ser de gran magnitud. Me parece que el problema ha sido abordado de manera responsable y bilateral por las autoridades”, precisó.

Respecto a las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast sobre los migrantes, Saavedra entendió que se dan en un contexto de elecciones y que el tema de la migración siempre genera votos a favor, pero pidió tomar en cuenta que los estados tienen compromiso que asumir en temas de derechos humanos y que no es fácil separar familias cuando llevan tiempo en el país y han generado vínculos de diversa índole.

“En campaña se dicen muchas cosas, pero ya en la realidad ya hay una serie de compromisos que han asumido los estados. Hay que entender esto en su contexto, que es una campaña electoral que está en su última etapa. Se está tratando un tema sensible, como es la migración, y la migración genera votos”, aseveró.

El Perú “ha reaccionado bien”

Al igual que Saavedra, el internacionalista Francisco Belaunde consideró que el Gobierno peruano “ha reaccionado bien” ante la llegada de migrantes a la frontera sur para intentar ingresar al territorial nacional.

El especialista remarcó que, en caso se implemente un corredor humanitario para facilitar la salida en buses de los migrantes de Chile, el costo de la logística debería ser asumida por el país sureño y el Perú debería controlar que los extranjeros retornen a su nación de origen y que no se queden en nuestro territorio.

Afirmó que los países de la región tendrán que quedarse con un gran porcentaje de los migrantes ilegales, pues consideró que es difícil expulsarlos a todos. “En todos los países de la región, la gran mayoría de los migrantes ilegales se van a quedar, no hay forma de expulsarlos, eso no solo sucede en el Perú o en la región, ocurre en el mundo entero. Lo máximo que se puede hacer es disminuir su ritmo de llegada”, puntualizó.

Por ello, cuestionó la propuesta de deportar en aviones a los extranjeros indocumentados a su país, pues recordó que toda operación quedaría en nada si el país de origen no acepta recibir a sus connacionales.

Cuestionan cantidad de policías y militares en la frontera sur

El excanciller Luis Gonzales Posada cuestionó “la cantidad mínima” de 200 militares y policías que han sido desplegado en la frontera sur, pues recordó que ha habido infiltraciones.

Hizo hincapié en que en Chile hay 729 mil venezolanos, de los cuales 137 mil se encuentran en situación irregular, es decir no tienen documentación, esos son los que saldrían por donde entraron, que sería el Perú, por lo que pidió a las autoridades peruanas a estar alertas y aplicar lo que señalan las normas migratorias. En ese contexto, enfatizó que el Perú exige visa a los venezolanos que desean ingresar al país.

Destacó que la Cancillería peruana haya abierto canales de diálogo con Chile y que “el problema hay que solucionarlo a la corta o a la larga”.

Cancillería ve “bastante difícil” implementación de corredor humanitario para migrantes

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, consideró “bastante difícil” que se implemente un corredor humanitario ante la posible llegada masiva de migrantes a la frontera con Chile, pues remarcó que eso implicaría la participación de Ecuador.

“Por el momento no hemos conversado de esa posibilidad y, para ser franco, lo veo bastante difícil porque eso implicaría también hablar con Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen al territorio ecuatoriano. Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía”, indicó De Zela a RPP

“Lo que estamos haciendo por el momento es tratar de resolver el problema o la situación que tenemos en la frontera sur y nos estamos concentrando en eso”, añadió.

De Zela explicó que la reunión de este lunes con autoridades sureñas ha permitido establecer que los extranjeros que salgan de Chile tendrán de hacerlo de manera regular a fin de que puedan acceder de forma regular al Perú.

“Lo que hemos logrado es que las personas van a tener que salir regularmente de Chile antes de poder ingresar regularmente al Perú. Eso es un acuerdo de gran importancia porque se debe evitar la aglomeración de personas en la zona de frontera”, afirmó el canciller en RPP.

“Personas que quieran salir de Chile van a tener que salir de manera regular, en consecuencia, se presentarán en la frontera peruana para tratar de ingresar de manera regular. Lo que estamos tratando de evitar es que personas salgan de Chile e ingresen al Perú de manera irregular. Y para eso es que se ha establecido este mecanismo de cooperación”, agregó.

Por su parte, el presidente José Jerí advirtió que ha pedido un informe a las autoridades por el ingreso a la fuerza de migrantes en la frontera sur, pues recordó que existe un estado de emergencia que debe cumplirse y no ser “un saludo a la bandera”.

“Han aprovechado un momento en el cual ellos han cometer actos que no estaban previstos y ha habido una respuesta inmediata de las fuerzas del orden que estaban desplegadas en la zona y estoy esperando el reporte respecto a las medidas correctivas que se han aplicado ahí”, manifestó el mandatario.

“Más allá del error del momento, es que en ello también gira la teoría de la ventana rota, si se permite que ese espacio público en general sea tomado por el desorden, la irregularidad, la ilegalidad, y automáticamente te genera un delito y ese delito te trae otro delito”, añadió.

“Hay una medida correctiva, voy a esperar el informe de parte las fuerzas del orden desplegadas en la frontera porque si declaramos un estado de emergencia en la frontera es para que se cumpla, no es un saludo a la bandera”, afirmó.

La propuesta de Kast en Chile

El candidato del partido Popular, José Antonio Kast, prometió blindar los puntos críticos con Perú y Bolivia para evitar el ingreso de migrantes irregulares. El político chileno anunció la instalación de “escudo fronterizo”, que incluye vallas, zanjas y cámaras, y prevé la expulsión de los migrantes indocumentados junto a sus familias.

“Vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Vamos a cerrar de manera física (...) con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones (canales), rejas. Lo vamos a cerrar de manera tecnológica”, dijo Kast meses atrás.

La gran mayoría de indocumentados ingresan desde Perú o Bolivia por pasos clandestinos a lo largo de los 1.029 km de frontera.

Según Kast, son 299 km de “frontera vulnerable”, 210 de límite con Bolivia y 89, con Perú. En esos puntos se activará el llamado “escudo fronterizo”, donde la vigilancia de militares, policías y autoridades civiles se verá reforzada con cercas metálicas.

Además, se activarán 24 cámaras fijas y 19 cámaras móviles. En zonas de difícil acceso se instalarán 39 sensores, cercos electrónicos y radares.