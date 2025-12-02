Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Fronteras bajo control: ¿Qué puede ganar Perú con el reciente estado de emergencia en el límite con Chile?

Las autoridades de Perú y Chile tuvieron este lunes, 1 de diciembre, una reunión para analizar soluciones coordinadas ante la situación en la frontera común. Esto en medio de que varios grupos de migrantes han llegado hasta la zona limítrofe entre ambos países para tratar de ingresar al territorio peruano ante el anuncio del candidato presidencial chileno José Antonio Kast de expulsar a los extranjeros indocumentados de su país en caso gane las elecciones del próximo 14 de diciembre.

