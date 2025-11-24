Desayunos escolares: ¿En qué proyecto que busca acabar con los errores y corrupción en Qali Warma y Wasi Mikuna?

Los casos de intoxicación masiva de escolares de colegios estatales por el consumo de productos del extinguido programa de alimentación Qali Warma, así como los hechos de corrupción, han ocasionado la desconfianza de la ciudadanía, sobre todo de las zonas vulnerables. En ese contexto, surge en el Congreso una propuesta que promueve una alimentación saludable y establece la alimentación escolar como una política de Estado .

Se trata de la propuesta de la congresista Flor Pablo, quien en el proyecto de ley Nº 13076/2025-CR plantea crear el Sistema Nacional de Alimentación Escolar (Sinaes), a fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una alimentación nutritiva y de calidad en los colegios públicos del país. Dicho sistema busca asegurar la cobertura alimentaria escolar en todo el territorio, teniendo en cuenta la diversidad cultural y las necesidades nutricionales de cada región. También plantea fortalecer las políticas públicas ante el aumento de casos de sobrepeso y obesidad infantil en el país.

“El Sinaes promoverá un adecuado estado nutricional y prevendrá y reducirá la malnutrición en todas sus formas, tanto por déficit (desnutrición y deficiencia de micronutrientes, como la anemia) como por exceso (sobrepeso y obesidad)”, se indica en el proyecto de la legisladora.

Flor Pablo indicó que, durante el proceso de elaboración del proyecto de ley, recogió los aportes profesionales y especialistas en materia de nutrición, incluida la opinión los miembros de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria (PSA). Por el momento, la iniciativa fue derivada a las comisiones de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y de Educación, Juventud y Deporte para que sea debatida.

La alimentación escolar debe ser una política de Estado, indicó nutricionista

Jessica Huamán, coordinadora nacional de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria (PSA) y decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, recalcó que el Perú es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley que respalde la alimentación escolar, por lo que los objetivos y modelos, según dijo, son cambiados por las distintas autoridades del Gobierno de turno, tal como ocurrió con Qali Warma y Wasi Mikuna. Por ello, indicó que se busca que dicha iniciativa se convierta en una política de Estado a fin de garantizar una alimentación nutritiva y gratuita para todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables.

“La alimentación escolar se ha basado en voluntades políticas, por eso se han generado esos cambios en los objetivos y en lo que se quiere lograr con la alimentación escolar”, expresó la especialista a El Comercio.

“En otros países la alimentación escolar está respaldada con una ley que genera que esta sea una política de Estado, por lo que si cambian las autoridades o políticos, el programa sigue funcionando con el mismo objetivo”, añadió.

Recordó que actualmente el programa de alimentación escolar en el Perú “se ha convertido en un catering”, ya que se le da el producto al alumno, pero no se establecen objetivos nutricionales. Remarcó que es prioritario que se pueda concretar la entrega a los estudiantes de un alimento nutritivo durante el desayuno, ya que representa el 20% de las calorías totales que el niño consume durante el día. Se busca prevenir la anemia, la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

En ese contexto, Huamán indicó que en el proyecto determina que los ministerios de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social articulen con otros organismos para desplegar una adecuada fiscalización al programa y se coordine con los agricultores para concretar la entrega de alimentos saludables y así evitar que se distribuyan productos ultraprocesados.

Remarcó que aplicar dicha norma podría llevar al Perú a estar a la par de países como Brasil y Chile, donde se ha evidenciado un adecuado manejo del programa de alimentación escolar, ya que no se han presentado casos de intoxicación y se ha logrado revertir cifras de malnutrición.

“Se quiere que el colegio sea ese puente que identifique cómo va el estado nutricional del niño, no solo en los más pequeños, donde se ve la anemia, sino también durante la etapa escolar y sobre todo en la adolescencia, donde las mujeres tienen la prevalencia de anemia y muchas de ellas crecen con esa anemia y generan niños con anemia en el futuro”, afirmó Huamán.

La especialista indicó que el proyecto apunta a que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud garantice la inocuidad de los alimentos y que profesionales, como los nutricionistas, formen parte de la comunidad escolar para brindar un acompañamiento técnico e identifiquen el estado nutricional de los menores.

Remarcó que los alimentos que se distribuyan en cada región deben ser los que consume la población local.

Destacan que en el proyecto se defina el rol de cada ministerio en el programa de alimentación escolar

Miyaray Benavente, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, destacó el proyecto de la congresista Flor Pablo, pues remarcó que “es necesario formalizar en un instrumento legal” los alcances de un programa de alimentación escolar de carácter nacional.

En diálogo con El Comercio, resaltó que se haya determinado el rol que le corresponde a cada sector en el tema de la alimentación escolar, como los ministerios de Salud, Agricultura, Educación, así como la sociedad civil y las ONG, y que se promueva la soberanía alimentaria.

En ese contexto, Benavente recordó que el programa de alimentación escolar utiliza ingentes recursos y tiene una cobertura muy amplia, ya que atiende a más de 4 millones de escolares, por lo que consideró que requiere ser manejado de manera eficaz y eficiente.

No obstante, señaló qué debe definirse qué porcentaje de las necesidades nutricionales de un escolar serán cubiertos por el programa social y trabajarse más en el aspecto de la inocuidad, tema que ha afectado a Qali Warma y Wasi Mikuna.

La nutricionista afirmó que los programas de alimentación escolar funcionan en todo el mundo, incluso en el Japón, pero cada uno tiene sus particularidades, ya que en algunos lugares se preparan los alimentos en el colegio.

Sobre el tema de la corrupción, Benavente hizo hincapié en que el proyecto de ley crea comités de vigilancia ciudadana. “En el proyecto de ley está el tema de la vigilancia ciudadanía, existen comités de vigilancia de la ciudadanía y ya no del Estado, quienes vigilarán que los productos lleguen de manera correcta, y que los parámetros estén claramente establecidos, de modo tal que no haya lugar para la corrupción”, refirió.

El programa de alimentación escolar en la actualidad

Los actos de corrupción, así como los casos de intoxicación de escolares en colegios de diversas regiones del país, causó la extinción de Qali Warma a inicios de diciembre de 2024 y se dio paso a Wasi Mikuna, que contemplaba la preparación de los desayunos en los centros educativos. Sin embargo, durante la gestión de Leslie Urteaga en el Midis, en abril del 2025, se decidió declarar en emergencia y extinguir Wasi Mikuna, por lo que se reconfiguró el diseño del programa social para evitar la entrega de productos que afecten la salud de los niños.

En junio pasado, el Midis, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria, aprobó una nueva forma de atención del servicio alimentario educativo y se le denominó “Desayuno en mi cole”, que contempla que la preparación de los alimentos estará a cargo de un concesionario externo elegido en una convocatoria pública.

La característica principal de esta modalidad es que la preparación se realizará diariamente y en el centro educativo. El concesionario se hará responsable de la adquisición de los alimentos, así como el almacenamiento, preparación, servido y distribución de los desayunos a los escolares. Asimismo, se encarga de la limpieza y desinfección de ambientes y menaje.

La nueva forma de atención del programa de alimentación escolar se implementó el pasado 11 de agosto en 62 instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao, de un total de 200 planteles que cuentan con cocinas y almacenes implementados por el Fondo de Cooperación del Desarrollo Social (Foncodes) del Midis.

A los escolares se les brinda un desayuno nutritivo, adecuado a los hábitos de consumo local, de calidad y saludable, conformado por un bebible de preferencia de granos andinos, un acompañamiento y un complemento, como una fruta para el consumo inmediato.

Esta nueva forma de atención se basa en un modelo de cogestión, donde el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria (PNAEC) fomenta la participación de la comunidad educativa, especialmente del Comité de Alimentación Escolar (CAE), integrado por padres de familia y autoridades educativas, quienes tienen un rol en la vigilancia y conformidad del servicio.

Para garantizar la calidad e inocuidad de los desayunos, se exigirá al concesionario el cumplimiento estricto de normas sanitarias y técnicas en la adquisición de alimentos, la preparación y la manipulación. Se realizarán supervisiones y monitoreos constantes en todas las etapas, desde el almacenamiento hasta el consumo, y se invertirá en el fortalecimiento de capacidades para todos los actores involucrados.

El Midis precisó que además de esta nueva forma de atención que se implementa en 200 colegios de Lima Metropolitana y Callao, en el resto de planteles de la ciudad capital y el interior del país, durante el 2025, se continuará con la modalidad de entrega de canastas que contienen productos no perecibles. En tanto, en los 35 colegios en las regiones de Ayacucho, Cusco y Piura se continuará con el piloto de subvención económica.