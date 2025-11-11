Un poste de alumbrado público cayó este martes en la cuadra 57 de la avenida Argentina, en el Callao, mientras el medio local Prensa Chalaca realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook para advertir el riesgo que representaba la estructura.

Según se observa en las imágenes, el poste se encontraba inclinado y sostenido únicamente por los cables eléctricos, cuando un tráiler que circulaba a velocidad pasó por la zona, provocando que este terminara desplomándose parcialmente y quedando suspendido por los cables.

El impacto ocasionó que parte de la infraestructura quedara sobre la vía, lo que generó peligro para los conductores que transitaban por el lugar. Varios vehículos tuvieron que maniobrar con cuidado y esquivar el poste para continuar su camino, según se aprecia en la transmisión en vivo.

De acuerdo con lo informado, la empresa Pluz Perú sería la encargada del mantenimiento del alumbrado público en esa zona.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron personas heridas.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.