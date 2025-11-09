El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo de inteligencia en el penal de Challapalca, en la región Tacna, con el objetivo de neutralizar las actividades ilícitas y extorsiones que se generan desde los centros penitenciarios.

Según detalló la institución, la intervención se realizó en el pabellón 1, segundo piso, lado “A”, celda 11, tras recibir información sobre la posible existencia de objetos prohibidos. Personal penitenciario, en conjunto con trabajadores de mantenimiento, perforó la zona del inodoro con herramientas manuales hasta descubrir un envoltorio de plástico blanco oculto en la pared.

Ante el hallazgo, el área fue inmovilizada y se notificó de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), que procedieron a incautar los objetos encontrados y trasladarlos a las oficinas del destacamento policial de Challapalca.

Operativo en penal de Challapalca revela red de comunicación ilícita entre internos. (Foto: INPE)

Durante la diligencia, se hallaron dos placas router, repetidores de Wi-Fi, cables Ethernet, un transformador, conectores RJ45, cables USB, un cargador de celular, audífonos, dos teléfonos móviles y varias fundas protectoras. Estos dispositivos habrían sido utilizados para mantener comunicaciones ilícitas desde el penal.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó que la operación forma parte de una estrategia permanente para erradicar las actividades criminales dentro de los establecimientos penitenciarios. Asimismo, indicó que los internos involucrados serán trasladados al penal de Cochamarca, en Pasco, como medida disciplinaria.

El penal de Challapalca, ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, es considerado el más seguro del país por su aislamiento y condiciones extremas. Sin embargo, este hallazgo demuestra que las redes de comunicación ilícitas continúan representando un desafío para la seguridad penitenciaria incluso en los recintos de máxima seguridad.