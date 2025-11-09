Descubren celulares y routers ocultos en el penal de máxima seguridad de Challapalca. (Foto: INPE)
Descubren celulares y routers ocultos en el penal de máxima seguridad de Challapalca. (Foto: INPE)
Redacción EC
Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario () ejecutó un operativo de inteligencia en el , en la región Tacna, con el objetivo de neutralizar las actividades ilícitas y extorsiones que se generan desde los centros penitenciarios.

LEE: Senamhi alerta incremento de calor y radiación solar en la sierra peruana hasta el martes 11

Según detalló la institución, la intervención se realizó en el pabellón 1, segundo piso, lado “A”, celda 11, tras recibir información sobre la posible existencia de objetos prohibidos. Personal penitenciario, en conjunto con trabajadores de mantenimiento, perforó la zona del inodoro con herramientas manuales hasta descubrir un envoltorio de plástico blanco oculto en la pared.

Ante el hallazgo, el área fue inmovilizada y se notificó de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (), que procedieron a incautar los objetos encontrados y trasladarlos a las oficinas del destacamento policial de Challapalca.

Operativo en penal de Challapalca revela red de comunicación ilícita entre internos. (Foto: INPE)
Operativo en penal de Challapalca revela red de comunicación ilícita entre internos. (Foto: INPE)

Durante la diligencia, se hallaron dos placas router, repetidores de Wi-Fi, cables Ethernet, un transformador, conectores RJ45, cables USB, un cargador de celular, audífonos, dos teléfonos móviles y varias fundas protectoras. Estos dispositivos habrían sido utilizados para mantener comunicaciones ilícitas desde el penal.

El presidente del INPE, , destacó que la operación forma parte de una estrategia permanente para erradicar las actividades criminales dentro de los establecimientos penitenciarios. Asimismo, indicó que los internos involucrados serán trasladados al penal de Cochamarca, en Pasco, como medida disciplinaria.

MÁS: Metropolitano: alimentadores Carabayllo y Torre Blanca extienden su ruta hasta el terminal Chimpu Ocllo

El penal de Challapalca, ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, es considerado el más seguro del país por su aislamiento y condiciones extremas. Sin embargo, este hallazgo demuestra que las redes de comunicación ilícitas continúan representando un desafío para la seguridad penitenciaria incluso en los recintos de máxima seguridad.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC