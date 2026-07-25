Un choque múltiple en la Panamericana Sur, a la altura de Tacna, dejó como saldo cinco muertos y al menos 16 heridos durante las primeras horas de este sábado. El siniestro involucró a un bus interprovincial de la empresa Copacabana, un minibús de transporte interurbano y una camioneta que trasladaba ganado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 a.m. en un tramo de visibilidad reducida, cuando el bus de placa B6V-956 que cubría la ruta Puno-Tacna impactó contra la unidad de la empresa Sama, de placa X4A-715. Entre las víctimas mortales se identificó a un menor de 12 años, mientras que tres de los cuerpos fueron hallados fuera de los vehículos por la violencia del choque. Personal de bomberos y del SAMU acudieron a la zona para rescatar a los sobrevivientes.

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El accidente tuvo lugar específicamente en el kilómetro 1,292 de la carretera Panamericana Sur, en una curva de ingreso al sector conocido como Campo de la Alianza. Según los reportes locales, la zona se encontraba cubierta por una densa neblina que reducía significativamente la visión de los conductores en ese momento del día.

Tragedia en la Panamericana Sur en Tacna bajo investigación

De acuerdo con el testimonio del conductor de la camioneta involucrada, el bus de Copacabana realizó una maniobra de adelantamiento a escasa distancia de su posición. Al invadir el carril contrario durante esta acción, la unidad interprovincial chocó de frente con el minibús que venía en sentido opuesto. Las autoridades policiales realizan peritajes para confirmar si el exceso de velocidad fue un factor determinante.

La tragedia en la Panamericana Sur dejó al menos 5 muertos a la altura de Tacna. (TVPerú)

Los heridos fueron evacuados de emergencia hacia el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. El director del nosocomio, Eddy Vicente Choque, informó que la mayoría de los pacientes presentan policontusiones, aunque uno de ellos permanece en estado crítico tras ser intervenido quirúrgicamente. Entre los lesionados se encuentran cuatro menores de edad y el conductor del bus Copacabana, Faustino Chambe.

El fiscal William Mamani asumió las diligencias para el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue central de la región. En el lugar de los hechos, el tránsito vehicular fue restringido mientras los peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito recogían evidencias. Los familiares de las víctimas permanecen en el hospital a la espera de información oficial.

Este sector de la vía nacional ha sido escenario de otros incidentes fatales, incluyendo la muerte de un taxista ocurrida hace 24 horas en el mismo kilómetro.