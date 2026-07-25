La tragedia en la Panamericana Sur dejó al menos 5 muertos a la altura de Tacna. (TVPerú)
La tragedia en la Panamericana Sur dejó al menos 5 muertos a la altura de Tacna. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un choque múltiple en la Panamericana Sur, a la altura de Tacna, dejó como saldo cinco muertos y al menos 16 heridos durante las primeras horas de este sábado. El siniestro involucró a un bus interprovincial de la empresa Copacabana, un minibús de transporte interurbano y una camioneta que trasladaba ganado.

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