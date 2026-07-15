El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) lleva a cabo acciones para impulsar la aprobación de la normativa orientada a promover la inversión y el desarrollo industrial que genere mayores oportunidades en la Zona Franca de Tacna (ZofraTacna) y para su población.

La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, y el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, lideraron una reunión técnica de trabajo para evaluar el marco normativo orientado a fortalecer la inversión y el desarrollo industrial en la ZofraTacna, en la búsqueda de las mejores soluciones normativas que impulsen la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de la región Tacna.

Durante la reunión, los equipos técnicos intercambiaron propuestas y analizaron alternativas regulatorias con un enfoque de mejora de la calidad normativa, priorizando la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y la articulación interinstitucional. Este trabajo conjunto reafirma el compromiso del Estado con el diseño de un marco regulatorio moderno y eficiente que favorezca la inversión, fortalezca el desarrollo productivo y genere mayores oportunidades para los ciudadanos.

Asimismo, con miras a fortalecer la seguridad digital, los equipos técnicos abordaron los estándares de protección de datos personales en el marco de las negociaciones para el acuerdo comercial Perú-Indonesia y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA).

Posteriormente, la viceministra Shadia Valdez sostuvo una reunión con representantes de ZofraTacna a quienes explicó los avances del Ejecutivo para la aprobación de la norma que impulsará el desarrollo comercial e industrial de esta localidad fronteriza.

En el encuentro se remarcó la importancia de promover la inversión para la generación de empleos directos e indirectos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, la autoridad del sector Justicia remarcó el compromiso de la institución con el desarrollo de Tacna.