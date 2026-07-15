La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, sostuvo una reunión de trabajo con el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva.
La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, sostuvo una reunión de trabajo con el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) lleva a cabo acciones para impulsar la aprobación de la normativa orientada a promover la inversión y el desarrollo industrial que genere mayores oportunidades en la Zona Franca de Tacna (ZofraTacna) y para su población.

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