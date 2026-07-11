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Además, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos advirtió el viernes que el Fenómeno El Niño de este año podría ser “uno de los más fuertes” de la historia. A través de su Centro de Predicción Climática, la entidad elevó al 81% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que lo ubicaría entre los eventos más intensos desde que comenzaron los registros en 1950.

El Comercio ha alertado, a través de diversos reportajes, sobre el poco avance de parte de las autoridades en la ejecución del presupuesto destinado para la gestión de desastres y en obras de prevención, como es el caso de los gobiernos regionales de Tumbes y Piura, pese a que se trata de las ciudades más golpeadas por el Fenómeno El Niño.

El sector privado analiza acercarse al nuevo Gobierno para ponerse a disposición y tratar de cerrar brechas.

Plantean creación de comisión Fenómeno El Niño con participación del sector privado

El Gobierno debería formar una comisión para el Fenómeno El Niño, integrada por representantes de las distintas autoridades y del sector privado, a fin de reunirse semanalmente para analizar las acciones que se ejecutan en las regiones que podrían verse afectadas por desastres naturales, señaló Juan Manuel Arribas, director ejecutivo del movimiento empresarial Hombro a Hombro.

“El sector privado lo que pretende es que se le involucre desde el principio en todos los temas de planificación de lo que se hará, algo así como el Comando Vacuna durante la pandemia del Covid-19. Se pretende estar cerca de la gestión del más alto nivel. Se trata de involucrar al sector privado desde antes, no solo para pedir su apoyo”, manifestó Arribas a El Comercio.

En ese contexto, explicó que el sector privado analiza acercarse al nuevo Gobierno para ponerse a disposición y “tratar de cerrar brechas”, pero advirtió que “no hay tiempo para grandes obras de protección”.

“Si se pide hacer cambios legislativos o de construcción ya es muy tarde, pues se tiene que ver dónde se puede actuar con criterio de urgencia para sacar todo adelante. Las obras que debieron haberse desarrollado están, en su gran mayoría, inconclusas. Ahí hay una necesidad urgente de concluirlas y protegerlas”, refirió.

El Senamhi afirmó que existe un 99% de probabilidad de que el fenómeno que se presente durante el verano de 2027 tenga una intensidad de fuerte a muy fuerte.

“Tenemos que sentarnos lo antes posible con el Estado, tanto con las autoridades que se están yendo como con las que están entrando, para hacer una lista de prioridades y ver dónde el sector privado, a través de obras por impuestos u otros mecanismos, entra a tallar”, agregó.

Propuso desplazar helicópteros, buques y camiones de las Fuerzas Armadas y establecer un pool logístico en cada región del norte que sería impactada por el evento.

“En el norte, a diferencia del sur, hay una infinidad de pueblos en las quebradas que penetran hacia la sierra. Además, todas las carreteras de penetración pasan por los lechos de esas quebradas, que suelen estar secas durante todo el año. Sin embargo, cuando hay una temporada de lluvias extraordinarias, las quebradas crecen y se llevan todo lo que encuentran a su paso, incluidas las carreteras, por lo que los pueblos quedan incomunicados. Si hay que llevar algún tipo de ayuda y evacuar personal con urgencia, es importante tener un pool logístico de emergencia y helicópteros”, refirió.

Arribas planteó que el Estado tiene que adelantarse a los hechos e instalar más almacenes de ayuda humanitaria en el norte, a fin de tener una respuesta rápida ante la necesidad de la población. Consideró que se pueden utilizar las bases militares, tal como se hizo en el 2024.

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Respecto a la actuación de las autoridades locales frente a la llegada del Fenómeno El Niño, remarcó que los alcaldes de los distintos niveles “no están tomando cartas en el asunto ni las previsiones del caso, muchas veces por desconocimiento. Hay mucha obra que se está quedando inconclusa mientras que en otros casos ni siquiera se ha comenzado el proyecto”.

Por ello, señaló que el Gobierno entrante debe capacitar a las nuevas autoridades ediles para que, entre otras cosas, sepan registrar un caso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), ya que con base a ese reporte la autoridad central puede priorizar el envío de ayuda humanitaria. En ese contexto, indicó que, en los casos de Fenómeno El Niño, el 95% tiene que ver con la gestión de las autoridades, mientras que el 5% está relacionado con el presupuesto.

Fuente: Senamhi.

Arribas enfatizó que el sector Salud también tiene un rol fundamental en la emergencia, pues recordó que muchas más personas mueren por dengue que por las inundaciones tras las intensas lluvias. “En el 2023 la proporción fue 8 a 1, es decir, una persona fallecía por una inundación, pero ocho morían por dengue”, aseveró.

Solo queda limpiar cauces, reforzar defensas ribereñas y colocar geomallas, indicó extitular de MTC

Debido a que faltan pocos meses para la llegada del Fenómeno El Niño, ya no hay plazo para desarrollar obras de infraestructura, por lo que solo queda realizar trabajos de limpieza de cauces, reforzamiento de defensas ribereñas y colocación de geomallas en zonas de riesgo a fin de mitigar el impacto, indicó Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones.

Lazarte explicó a El Comercio que esas labores les corresponden a las municipalidades provinciales, pero que no han ejecutado el trabajo pese a que se le ha transferido los recursos. Por ello, indicó que el Gobierno entrante tendrá que disponer de toda la maquinaria disponible en el país para limpiar los ríos.

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Además, precisó que le corresponde al MTC, junto a los equipos de infraestructura de los gobiernos regionales, efectuar la revisión del estado de los puentes de la red vial nacional y reforzar sus estructuras. Similar labor se tendría que efectuar en los puentes peatonales ubicados en el ámbito urbano, pero ese trabajo le compete al Poder Ejecutivo y los municipios.

Cuestionó que desde el Gobierno se haya recortado los presupuestos a los proyectos que estaban bajo el ámbito de la desactivada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y que pasaron a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Advirtió que las consecuencias de tener obras inconclusas se verán con la llegada del Fenómeno El Niño.

En cuanto a infraestructura, Lazarte aseveró que uno de los puntos más afectados sería la sierra de Piura, como la carretera Canchaque-Huancabamba, así como otras zonas de la red vial nacional, por lo que corresponde planificar un plan de desvíos, tener una respuesta rápida y realizar el restablecimiento de la infraestructura.

Especialistas advierten que persiste una preocupante falta de preparación por parte de las autoridades. Foto: GEC. / LINO CHIPANA / EL COMERCIO

El Fenómeno El Niño se presenta en el mismo lugar en un 80%, asegura especialista

Leopoldo Monzón, especialista en infraestructura y planeamiento de proyectos, señaló que, en los últimos 30 años, el Fenómeno El Niño ha ocurrido en un 80% en los mismos lugares, es decir, en las mismas quebradas y cuencas, pero que las autoridades no han adoptado medidas.

“El dato es producto de un estudio de las consecuencias de Fenómeno El Niño de los últimos 30 años en el Perú. Se ha mapeado en qué cuenca y quebrada ha ocurrido el evento. Hemos identificado que casi siempre sucede en los mismos sitios, se activan las mismas quebradas y cuencas”, expresó el experto a El Comercio.

Fenómeno de El Niño 1998. Desborde del río Huaycoloro en Campoy y Zarate. (Foto GEC Archivo Histórico). / LINO CHIPANA

“Las quebradas que continuamente se activan y se repiten han representado el 80% del problema total. Por ejemplo, la quebrada California, en Chosica, se ha activado durante los últimos fenómenos El Niño. Como ese caso, a lo largo del país también hay muchas quebradas y cuencas que se activan. Se trata de información estadística”, agregó.

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Monzón afirmó que los daños más graves se presentarán en la costa peruana, desde Ica hasta Tumbes. Por ello, planteó que las autoridades determinen las zonas más expuestas a las crecidas de los ríos y trasladen a las personas que viven en las franjas marginales a sitios más seguros de manera temporal.

El especialista cuestionó que los distintos niveles de gobierno no hayan realizado acciones, pese a que, según recordó, en el 2018 se formuló junto al ingeniero Julio Kuroiwa y el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio un proyecto de solución para las cuencas de Lima ante un posible sismo de gran magnitud y tras el Fenómeno El Niño del 2017.

“Ese estudio comprendía todo el Fenómeno El Niño de 2017, se pudo levantar información que hoy está a la mano y que era vital para entender el problema. Se llegó a estudiar las cuencas del Rímac, Santa Eulalia, Lurín y todas las quebradas que participan en la alimentación de estas cuencas”, afirmó.