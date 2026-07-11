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Resumen

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Cada vez cobra más fuerza el escenario de un Fenómeno El Niño de gran intensidad. El Senamhi afirmó que existe un 99% de probabilidad de que el fenómeno previsto para el verano de 2027 sea de intensidad fuerte a muy fuerte, lo que incrementa la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta de las autoridades en un contexto de cambio de gobierno y de renovación de los gobernadores regionales y de los alcaldes provinciales y distritales.

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